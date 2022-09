Mirtha Legrand vuelve este sábado a la TV: quiénes son los invitados

La diva de 95 años estará acompañada por Moria Casán, Fernando "Pato" Galmarini, José Luis "El Puma" Rodríguez y Baby Etchecopar, para reencontrarse con su gran pasión.

Con una vida dedicada a los medios, primero como actriz y luego como conductora, Legrand viene de enfrentar dos años muy difíciles tanto a nivel personal como profesional, ya que, en agosto de 2019 falleció José Martínez Suárez, su hermano mayor, y mientras transitaba el duelo, la pandemia la obligó a cambiar drásticamente su estilo de vida.

Cuando el Gobierno decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio y recomendó que los mayores de 60 años no salieran de su casa, la diva accedió a cederle su lugar al frente de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand a su nieta Juana Viale, en principio, por unas semanas, pero la situación sanitaria fue empeorando.

Luego de ocho meses encerrada en su hogar, el 18 de diciembre de 2020 Mirtha volvió a aparecer en su ciclo de los sábados.

"Me cuesta salir de la cama. Tengo mi cuarto, mi televisión, mis libros y camino... Tengo un departamento grande, entonces camino, pero no es lo mismo", reveló en diálogo con su nieta y se mostró muy emocionada por volver a pisar un estudio de TV.

Cuando parecía que las vacunas contra el Covid-19 iban a garantizar su regreso, en 2021 la diva continuó con los cuidados extremos, asustada por los rebrotes y la gran cantidad de contagios que hubo en la Argentina. y recién el 28 de agosto de ese año reapareció en la pantalla de eltrece para reemplazar a Juanita, quien debía cumplir con la cuarentena luego de su viaje a París. .

"Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro", manifestó la animadora y contó que pasar tanto tiempo sin tener contacto con el exterior estaba afectando su salud: "Estaba tan mal que llamé a un neurólogo y le digo: ´Doctor, quiero volver a ser la de antes´. ¿Saben qué me dijo? ´Trabaje, trabaje, trabaje...´. Es la mejor terapia".