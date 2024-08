Mateo Sujatovich: "Spinetta, Charly y Fito son la Santísima Trinidad del rock nacional"

Conociendo Rusia presentará "Jet Love" álbum editado en abril que Sujatovich explica como un disco compuesto durante los últimos dos años, en aviones, micros, hoteles, Airbnbs y en su casa.

Luego detalla: "Jugué con el concepto de "Jet Love" porque venía pensando en cómo ganarle al jet lag. También es una batalla difícil la de la distancia, ¿no? y la de extrañar. Yo medio que cargo con una especie de herida de haberme ido a vivir a España cuando tenía 13 años con mi familia y de extrañar mucho a la Argentina. Entonces, cada vez que me voy, me cuesta un poco no estar acá, no estar en los cumpleaños o lejos de mi novia. Entonces, ahí se encontró el Jet Lag y el Jet Love".