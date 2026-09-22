"Las Hijas" llega a Mendoza: una comedia dramática que explora los lazos y tensiones familiares

Con un texto dinámico y profundo, la propuesta invita a los espectadores mendocinos a sumergirse en una trama universal sobre las dinámicas familiares, el perdón y la identidad.

Un retrato íntimo sobre los lazos de sangre y el paso del tiempo

La trama de "Las Hijas" se sitúa en la casa familiar que albergó la infancia y juventud de sus protagonistas. La partida de la figura materna actúa como el disparador dramático que obliga a las hermanas a reunirse para resolver la venta de la propiedad y el reparto de los bienes. Sin embargo, lo que en principio parece un trámite formal se transforma rápidamente en un intenso cara a cara donde los roles asumidos en la niñez y las heridas no cicatrizadas salen a la luz.