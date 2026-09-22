La obra teatral "Las Hijas" se presentará el sábado 10 de octubre, a las 21 y el domingo 11 de octubre a las 20 en el Teatro Plaza (ver ficha técnica). La puesta en escena, protagonizada por Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa, aborda el reencuentro de tres hermanas tras la muerte de su madre, en un espacio donde afloran antiguos secretos, reclamos postergados y recuerdos compartidos.
"Las Hijas" llega a Mendoza: una comedia dramática que explora los lazos y tensiones familiares
La destacada obra teatral escrita por Ariadna Asturzzi, la reconocida dramaturga argentina, desembarca en la provincia para ofrecer una propuesta cargada de emoción, humor e introspección sobre los vínculos de sangre.
Con un texto dinámico y profundo, la propuesta invita a los espectadores mendocinos a sumergirse en una trama universal sobre las dinámicas familiares, el perdón y la identidad.
Un retrato íntimo sobre los lazos de sangre y el paso del tiempo
La trama de "Las Hijas" se sitúa en la casa familiar que albergó la infancia y juventud de sus protagonistas. La partida de la figura materna actúa como el disparador dramático que obliga a las hermanas a reunirse para resolver la venta de la propiedad y el reparto de los bienes. Sin embargo, lo que en principio parece un trámite formal se transforma rápidamente en un intenso cara a cara donde los roles asumidos en la niñez y las heridas no cicatrizadas salen a la luz.
A través de diálogos afilados y momentos de complicidad cotidiana, la obra transita con fluidez entre el humor absurdo de las situaciones familiares y la emotividad de las confesiones postergadas. La puesta en escena enfatiza la transformación del espacio habitable, donde cada objeto evoca un recuerdo y cada rincón se convierte en testigo del pasado compartido.
Reconocimiento de la crítica y recepción del público
Desde su estreno original, "Las Hijas" ha cosechado importantes elogios por parte de la crítica especializada, destacando la solidez de sus actuaciones y la precisión en la dramaturgia. La obra ha recorrido diversos escenarios del país a sala llena, consolidándose como una de las producciones teatrales más conmovedoras y convocantes de la temporada actual.
FICHA TÉCNICA
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Obra: "Las Hijas".
Elenco: Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa.
- Dirección: Adrián Suar
- Género: Comedia dramática / Teatro contemporáneo
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Fecha y Hora: sábado 10 de octubre, a las 21 y domingo 11 de octubre a las 20.
Venta de Entradas: disponibles de forma online a través de la plataforma EntradaWeb y en la boletería del teatro.
Dato destacado: La presentación en la provincia forma parte de su gira nacional por las principales salas del país, siendo una única función programada en el escenario mayor de Mendoza.
En pocas palabras
- "Las Hijas" llega a Mendoza: la aclamada obra de Ariadna Asturzzi, protagonizada por Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa, se presentará el sábado 10 de octubre en el Teatro Independencia.
- Trama familiar: la comedia dramática explora el reencuentro de tres hermanas tras la muerte de su madre, desenterrando secretos y tensiones.
- Humor y profundidad: la puesta transita entre diálogos agudos y confesiones emotivas, abordando lazos de sangre, perdón e identidad.