¿Imán del formato reality?: el mendocino Ambrosio Cantú ahora la rompe en La Voz España

Hoy su nombre vuelve a sonar fuerte tras ganarse un lugar en la decimotercera temporada de La Voz España, emitida por Antena 3.

Nueva oportunidad de Ambrosio Cantú: La Voz de España

El cantante, compositor y artista callejero mendocino Ambrosio Cantú (23) sigue construyendo su carrera a través de la televisión.

Tras haber cantado en plazas de Mendoza y haber financiado hace dos años su estadía en Europa con shows "a la gorra" en las calles de Valencia y Madrid, el joven artista se luce en un nuevo reality español. Acaba de lograr una clasificación a la fase de batallas de La Voz España 2026.

Para sostener esta nueva aventura en Europa, el artista volvió a combinar las exigencias del programa con las jornadas de "busking" -música a la gorra- en las calles de Valencia y Madrid.

El joven que cantaba en las plazas de Mendoza logró destacarse en Got Talent 2024 de España y en La Voz Argentina 2025. Ahora está de nuevo en la televisión del país europeo compitiendo en La Voz España. Foto: Gentileza Ambrosio Cantú

"Entré a Got Talent en España en 2024, a La Voz Argentina el año pasado y ahora aparece esta nueva aventura de lo que va a ser La Voz España. Así que estoy súper contento de haber podido avanzar de las audiciones a ciegas a la próxima etapa", destacó Ambrosio Cantú en declaraciones para Diario UNO.

Para esta nueva oportunidad, el joven mendocino nacido y criado en el seno de una familia numerosa de Luján de Cuyo volvió a cruzar más de 10.000 kilómetros para probar suerte en el reality español, combinando las jornadas de grabación con la música en el espacio público para sustentar su viaje.

El "Botón del Arrepentimiento" lo salvó en el reality español

El paso de Ambrosio por las quintas Audiciones a Ciegas estuvo marcado por momentos de máxima tensión y emotividad. Para su presentación, el cantante eligió "Your Place at My Place", de Joshua Slone, proponiendo una versión de impronta personal.

Sin embargo, al finalizar la actuación el viernes 16 pasado ninguno de los 4 integrantes del jurado -Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López- había pulsado el botón para girar su sillón.

Pese al resultado inicial, los referentes del certamen elogiaron el nivel de la presentación de Cantú. Mientras Melendi admitía abiertamente que la actuación había sido muy buena y que le dolía dejarlo ir, el participante explicó sobre el escenario su origen argentino y su trabajo como músico en las calles de Mendoza y España para conmover al jurado y a la audiencia.

Cuando el joven ya se despedía del reality, Pablo López hizo uso de la novedad mecánica de esta temporada de La Voz y accionó su único "Botón del Arrepentimiento", incorporándolo automáticamente a su equipo tras empatizar con sus inicios en el "busking" británico.

La decisión le permitió al mendocino asegurar su pase directo a la ronda de duelos del programa. "Avancé con la canción de Joshua Slone, una canción súper bonita que ya me hizo ganar mi pase a las batallas, lo que son los duelos en este formato de lo que es el programa", contó Ambrosio Cantú.

Y valoró: "Así que estoy con muchísimas expectativas y súper contento".

La persecución de un sueño más allá del reality

Lejos de encandilarse con los flashes de la pantalla chica, Ambrosio mantiene una mirada reflexiva sobre las dinámicas del espectáculo y el verdadero sentido de su profesión. Para el artista, el valor fundamental de su carrera radica en el aprendizaje acumulado a lo largo de las presentaciones en las plazas y en los estudios de televisión.

"Sigo pensando en que muchas veces un reality no es el destino, no es el lograrlo porque sabemos cómo funciona la televisión, sino que es más en esta persecución del sueño: no tanto el llegar a un destino, sino la persona en la que uno se va convirtiendo recorriendo este camino", reflexionó el cantante mendocino al analizar su crecimiento en la música.

Con la mirada puesta en los próximos ensayos bajo la tutoría de Pablo López, Cantú reafirmó la premisa que guía su proyecto de vida en el exterior. "Mantengo mi mensaje de que los sueños se cumplen, de que los objetivos con mucho esfuerzo y dedicación se consiguen. Veremos qué nos depara esta nueva aventura", concluyó.