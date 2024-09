Freddie Mercury: el icónico cantante cumpliría 78 años. Cómo fueron sus últimos días

"Bohemian Rapsody", "We are the champions" y "We will rock you", son algunos de los clásicos que siguen sonando hasta el día de hoy. Pero su éxito fue tan repentino como breve. El líder de Queen falleció en noviembre de 1991 con solo 45 años.

Si bien los rumores eran muy grandes, solo tres días antes de su muerte, el músico le confirmó al mundo que padecía SIDA, una enfermedad que por ese entonces no tenía cura ni se sabía mucho al respecto, solo se la relacionaba con los vínculos homosexuales y resultaba en ese momento una cuestión bastante tabú.