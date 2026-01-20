Folk alternativo: Devendra Banhart llega por primera vez a Mendoza

Dentro de su repertorio, canciones como “Mi Negrita” se convirtieron en piezas emblemáticas de su obra, reflejando con claridad la intimidad y calidez que atraviesan su universo musical.

Embed - Devendra Banhart - Mi Negrita

Su más reciente trabajo discográfico, Flying Wig, lanzado en 2023 y producido por Cate Le Bon, marca una nueva etapa en su recorrido artístico. En este álbum, Banhart se desplaza hacia una paleta de sonidos electrónicos cálidos y orgánicos, donde la introspección convive con momentos de expansión sonora. El disco profundiza una búsqueda más atmosférica y sutil, reafirmando su capacidad de reinventarse sin perder la esencia que atraviesa toda su obra.

En su primera visita a la provincia, el músico ofrecerá un único show que invita a sumergirse en su universo folk, poético y extrasensorial. Una noche singular, concebida como una experiencia sensible donde la música se expande más allá de la canción, en el marco de una escena cultural mendocina que continúa consolidándose como espacio de encuentro para propuestas artísticas de proyección internacional.

Devendra Banhart: precio de las entradas

Categorías y precios

PLATEA BAJA ULTRA VIP: $100.000.

PLATEA BAJA VIP: $ 85.000.

PLATEA BAJA: $75.000.

PLATEA ALTA: $60.000.

PLATEA TERTULIA: $50.000.

PALCOS BAJOS: $75.000.

PALCOS ALTOS: $60.000.

PARAISO: $40.000.

Produce: Feliz Agencia