El músico de folk alternativo Devendra Banhart se presentará el martes 11 de febrero en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza) a las 20.30. Las entradas ya están disponibles a través de FlashPass.
Folk alternativo: Devendra Banhart llega por primera vez a Mendoza
En el marco de su gira por Latinoamérica, el músico se presentará en el Teatro Independencia. Entradas disponibles
Devendra Banhart, consagrado como una figura clave del folk alternativo de las últimas dos décadas, es músico, cantautor y artista visual estadounidense-venezolano. Su obra ecléctica fusiona elementos del folk, la psicodelia y la experimentación sonora, y se distingue por una sensibilidad íntima y poética.
A lo largo de su carrera, Banhart ha colaborado con artistas de la talla de Caetano Veloso, Beck, Anohni y Yoko Ono, ampliando los márgenes de su propuesta y consolidando su lugar dentro de la música alternativa contemporánea. Su impacto en la escena independiente le valió el reconocimiento de la crítica y de sus pares, que lo señalan como uno de los artistas más influyentes de su generación.
Dentro de su repertorio, canciones como “Mi Negrita” se convirtieron en piezas emblemáticas de su obra, reflejando con claridad la intimidad y calidez que atraviesan su universo musical.
Su más reciente trabajo discográfico, Flying Wig, lanzado en 2023 y producido por Cate Le Bon, marca una nueva etapa en su recorrido artístico. En este álbum, Banhart se desplaza hacia una paleta de sonidos electrónicos cálidos y orgánicos, donde la introspección convive con momentos de expansión sonora. El disco profundiza una búsqueda más atmosférica y sutil, reafirmando su capacidad de reinventarse sin perder la esencia que atraviesa toda su obra.
En su primera visita a la provincia, el músico ofrecerá un único show que invita a sumergirse en su universo folk, poético y extrasensorial. Una noche singular, concebida como una experiencia sensible donde la música se expande más allá de la canción, en el marco de una escena cultural mendocina que continúa consolidándose como espacio de encuentro para propuestas artísticas de proyección internacional.
Devendra Banhart: precio de las entradas
Categorías y precios
- PLATEA BAJA ULTRA VIP: $100.000.
- PLATEA BAJA VIP: $ 85.000.
- PLATEA BAJA: $75.000.
- PLATEA ALTA: $60.000.
- PLATEA TERTULIA: $50.000.
- PALCOS BAJOS: $75.000.
- PALCOS ALTOS: $60.000.
- PARAISO: $40.000.
Produce: Feliz Agencia