La batalla final será entre la favorita, Claudia Villafañe, la Tata, y Analía Frachín, que comenzó con dudas pero terminó de asentarse con fuerza.

La Tata se consagró en MasterChef Celebrity

Claudia Villafañe, siempre de perfil bajo, sorprendió a propios y extraños cuando su nombre apareció en la lista de participantes confirmados del ciclo.

La ex esposa de Diego Maradona debió atravesar la muerte del Diez, padre de sus hijas Dalma y Gianinna y abuelo de sus nietos Benjamín y Roma, en medio del programa.

El momento de mayor exposición la halló justo haciendo un programa de televisión, como nunca antes lo había hecho. Pensó en dejar después de aquel fatídico 25 de noviembre pero sus hijas la convencieron para seguir.

“Mis hijas me dijeron que no era justo que me fuera”, admitió durante una gala de MasterChef Celebrity. Después de algunos días de ausencia en las grabaciones, la Claudia volvió con todo, le dedicó el plato al Diego y se encaminó a la final.

La dura Analia

La participación de Analía Franchín arrancó con el pie izquierdo. Días antes de comenzar con las grabaciones de Masterchef Celebrity dio positivo de coronavirus (como pasó ahora con Sol Pérez).

La ex pareja de Guillermo Cóppola estaba alejada de la TV y decidió volver a tomar protagonismo en este reality con un juego agresivo, a veces al límite. Para ella siempre fue una competencia y lo dejó bien en claro.

Criticó las alianzas como la que mantuvieron Sofía Pachano y Leticia Siciliani, con Claudia Villafañe como madrina, y armó un monobloque que hizo que también tenga algunos cruces.

Esta noche, dos estilos diferentes se enfrentarán ante el jurado de MasterChef Celebrity: Germán Martitegui, Donato de Santis, Damián Betular y la invitada especial, Dolli Irigoyen, quienes darán el veredicto final.