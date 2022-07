El Negro Fontanarrosa vuelve a la vida con relatos inéditos: "Quiero verte otra vez"

"Quiero verte otra vez" comenzó a llegar a las librerías el pasado 1 de julio y tiene un costo de $2.500, pero no es el único libro que se verá de Fontanarrosa en las librerías.

Esto porque Planeta decidió reeditar dos obras muy conocidas del escritor rosarino: La mesa de los galanes y El mundo ha vivido equivocado. Ambos libros también contienen relatos, algunos muy conocidos del escritor que también creó personajes muy conocidos como Boogie el aceitoso, Inodoro Pereyra, Mendieta y al aventurero sirio Best Seller.

El negro Roberto Fontanarrosa, un indispensable

Si hubiese un tridente formado por escritores futboleros, este estaría conformado por Fontanarrosa, Osvaldo Soriano y Eduardo Sacheri. Lejos, los tres han marcado a todos los amantes del fútbol y la literatura.

Pero Fontanarrosa no era solamente escritor, sino también fue humorista gráfico, dibujante y guionista. El negro era Rosarino y Rosario era del negro. Su fanatismo por Rosario Central fue muy conocido, cmo así también sus reuniones en el Café El Cairo.

Libros de Fontanarrosa.jpg Roberto Fontanarrosa vuelve con relatos inéditos a las librerías y con las reediciones de La Mesa de los Galanes y el Mundo ha vivido equivocado

"De mí se dirá posiblemente que soy un escritor cómico, a lo sumo. Y será cierto. No me interesa demasiado la definición que se haga de mí. No aspiro al Nobel de Literatura. Yo me doy por muy bien pagado cuando alguien se me acerca y me dice: «Me cagué de risa con tu libro»", dijo alguna vez, sabiendo lo que sus libros provocaban.

En el 2003 se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica. Cuatro años después, en enero de 2007, dejaría de dibujar sus historietas ya que no podía controlar su mano derecha, aunque siguió haciendo los guiones. El 19 de julio del mismo año murió por un paro cardiorrespitario. Tenía 62 años.

