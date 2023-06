El Flaco Suárez festeja sus 60 años con el teatro: "Ni se les ocurra decir que es un homenaje porque no me morí"

Ernesto Suarez en el teatro Independencia con artistas invitados.jpg El Flaco junto a los artistas que lo acompañarán este fin de semana en el Teatro Independencia.

El espectáculo que brindará Ernesto Suárez por sus 60 años de teatro será compartido en tablas junto a artistas que son parte de su más entrañable círculo teatral y de amistad. Entre ellos, Daniel Quiroga -quien además es su sobrino-, Sandra Viggiani, Chicho Vargas, Marcelo Lacerna, Adrián Sorrentino y Marcelo Sánchez. Además, la participación de Ezequiel Yasar, Gonzalo Aranda y Oscar Pizarro y una de las compañías teatrales creadas por Suárez: De Sol a Sol. Otras dos participaciones muy especiales serán las de sus hijas, Anita y Laura. Con la mayoría de los actores y actrices, se recrearán fragmentos de las obras más representativas compartidas con Ernesto Suárez.

“Este Festejo Teatral me conmueve, emociona y llena de orgullo. Siempre fui un fanático del teatro, ha sido mi vida y he trabajado con tanta gente. Ni me doy cuenta de la popularidad, pero el otro día unos compadres estaban tomándose un vinito y uno de le dice al otro: ¿no lo conocés?, es el maestro del teatro popular. Eso me impacta, o que los jóvenes me pidan fotos. Sé que soy querido, quizás por esto que comentaba. Sé que mi sello es haber regalado sonrisas y quién se puede olvidar de alguien que te haga reír, pero además reflexionar”, dice Ernesto Suárez. “Me he negado a que este encuentro se llame homenaje. Eso que me llegue cuando vaya para el otro lado. Ahora se festeja, es más, hay tantos que ya no están y me hubiera gustado que estén. Pero habrá un grupo muy cercano, con los cuales he compartido obras insignias del teatro mendocino, algunas con muchos años, otras muy recientes, por suerte todas exitosas”, detalló El Flaco Suárez.

La dura vida del Flaco

Ernesto Suárez nació en un hogar muy humilde de Mendoza, hijo de una madre costurera y trabajadora del servicio doméstico, quien fue un pilar en su vida. Crió sola a 5 hijos, por la ausencia de un padre que los abandonó, pero siempre siempre cantaba y hacía chistes. “Mi mamá tenía siempre el humor a flor de piel y también la música. Ella nos hizo sacar el drama en sus formas de reír, podía dar una gran lección de resiliencia”, cuenta el actor mendocino sobre su madre, a la que no pudo despedir cuando falleció. Él estaba exiliado, huyó del país como muchos artistas en plena dictadura militar. Y se enteró estando exiliado, por una carta de su hermano, que su viejita había fallecido. “Mi madre está presente siempre. Ella anda por esos textos por la risa, siempre habita en la risa”, dijo el querido artista.

Ese humor que llevaba como un traje ambulante prontamente fue detectado por referentes del arte. “Terminé la secundaria literalmente como pude, y a los 23 años, por esas cosas del destino, debutaba en el teatro que estaba ubicado arriba de la Biblioteca General San Martín. Meses antes me habían descubierto en esto de contar cuentos en el Comedor Universitario de la UNCuyo, por entonces ubicado en la calle Rivadavia. Ahí, nada menos que Mercedes Sosa, cuando terminaba de actuar, se venía a nuestra mesa, me arengaba a subir al escenario. Ahí me vieron y bueno fue un inicio y aquí me tenés con 83 pirulos”, relató Suárez.

Erneste Flaco Suarez.jpg Ernesto Suárez hará un recorrido por sus obras más exitosas este finde.

El Flaco -apodo que se ganó por su contextura- se trasladó a Córdoba. Allí quiso estudiar en un terciario, pero apenas pisó suelo cordobés, le pasó algo desopilante. “Unos curas dominicos andaban buscando un sacristán y monaguillo y, como no tenía dónde dormir, estuve un tiempo viviendo con ellos. En este tiempo aproveché para hacer un curso de bibliotecario. Cuando todo se encaminaba, llegaron noticias de lo enferma que estaba mi mamá, dejé todo y regresé. Ya con mi certificado de bibliotecario, en Mendoza trabajé en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y comencé a hacer teatro con muchísima intensidad. Tanto, que fui designado director de la Escuela de Teatro de la Universidad Nacional de Cuyo”, recordó el referente mendocino del teatro.

Prontamente, el avance militar sobre los artistas se volvió una amenaza contra la vida. Logró salvar a algunos amigos y él tuvo que huir con su pequeña hija y su esposa “hasta el lugar donde me alcanzó lo que tenía”. Así recaló en Perú y Ecuador. En este último país formó la mítica compañía El Juglar, gestora de grandes artistas, lo que le ha valido el reconocimiento de ese gobierno, ya cumpliendo los 45 años de historia este semillero de artistas.

Suárez se volvió un referente en distintos países de Latinoamérica, como Perú, donde también formó escuela y donde, como en nuestra Mendoza, es considerado un imprescindible referente como actor y director. Justamente en la provincia creó compañías como Teatro El Taller, otro enorme gestante de artistas. Lo mismo que la compañía De Sol a Sol. Además, ha sido multipremiado y distinguido como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Mendoza, iniciativa del por entonces intendente de la Ciudad, Rodolfo Suárez, hoy Gobernador de Mendoza. El Instituto Nacional del Teatro (INT), por su parte, lo incluyó en la lista de los 20 imprescindibles del teatro argentino.

El Flaco, el cine y la militancia

En cine tuvo distintas participaciones, pero el país se maravilló con la actuación en la película Camino a la paz, donde coprotagonizó con Rodrigo de la Serna, quien quedó gratamente sorprendido por su trabajo y personalidad. Ernesto Suárez dice que no se considera dramaturgo, aunque no para de escribir obras. “Tengo mucha gente que me ayuda”, dice el artista, que tiene una amplísima carpeta de obras todas de las cuales salen aplausos y ovaciones.

Militante constante del teatro en escuelas y cárceles, cree que es una herramienta imprescindible para la reflexión. Entre sus referentes a su vez habla de Chaplin y Cantinflas, en ellos ve la expresión del humor y la reflexión.

Ernesto Flaco Suarez en el Independencia 2.jpg Ernesto Suárez es un referente mendocino indiscutido del teatro.

“Me siento orgulloso de decir que en mis obras hemos hablado, cuando nadie hablaba, de temas como el machismo, y con una postura muy tomada. Eso siempre y, en obras más recientes, he sumado temas como el trato aún increíble a la comunidad homosexual. También la reflexión sobre el cuidado a nuestros adultos y adultas mayores. No se les huye a los temas que incomodan, se los enfrenta, se los muestra y qué mejor mientras a más gente se pueda. Reitero, es militancia en mi caso. Además, una de las frases que más me moviliza es la que dice: el que se olvida de donde viene, nunca sabe dónde va. Yo vengo de un hogar humilde. A mis 83 años tengo solo mi casita y un Renault 12. Mi riqueza es mi familia, Ana y Laura, mis hijas maravillosas; mi pareja, Mónica Pacheco. Mis compañeros y compañeras teatrales. Por eso estos dos días de teatro serás un festejo a la vida y al arte”, concluyó el gran maestro Ernesto Flaco Suárez.

Artistas que actuarán con Ernesto Suárez