El asesino que marcó un antes y un después en la historia del crimen de Estados Unidos

Las plataformas suman cada vez más contenidos del denominado “true crimen”, ya sean ficciones basadas en casos policiacos reales o cintas y series documentales. Entre estos últimos, en Netflix podemos encontrar Las cintas de Ted Bundy, Soy un asesino, El caso Watts, No te metas con los gatos, The Staircase y El destripador de Yorkshire por nombrar sólo algunos. HBO también ha explorado el género con la premiada Paradise Lost y la más reciente I'll Be Gone in the Dark, sobre el asesino del Golden State. Y se trata de unos pocos nombres en sólo dos plataformas.