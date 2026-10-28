El compositor Tomás Videla se posiciona como una de las figuras argentinas más relevantes de la música para cine y televisión en Hollywood. Tras haber sido becado en Chicago y consolidar su carrera en Los Ángeles, el compositor fue reconocido con nominaciones a los premios Latin Grammy e Imagen Awards por su trabajo en la adaptación audiovisual de La casa de los espíritus, producida por Prime Video y FilmNation.
De Buenos Aires a Hollywood: Tomás Videla, el compositor argentino nominado al Latin Grammy por "La casa de los espíritus"
El compositor argentino Tomás Videla y el camino recorrido para crear la banda sonora de la serie "La casa de los espíritus" de Prime Video
El origen de una vocación entre acordes de folclore y cine
La historia de Videla con la música comenzó en su infancia rodeado de folclore tradicional, pero su punto de inflexión llegó a los 12 años cuando descubrió las bandas sonoras de Piratas del Caribe y Las crónicas de Narnia. "Me voló la cabeza comprender que podías componer en miles de estilos para una película sin tener el foco puesto en vos, sino únicamente en la música", reflexiona Tomás.
Tras formarse en la Universidad Católica Argentina (UCA) y especializarse en Estados Unidos, Videla logró insertarse en la industria cinematográfica estadounidense trabajando codo a codo con reconocidos directores de la región.
¿Cómo fue crear la banda sonora de "La casa de los espíritus"?
Para la banda sonora de la serie basada en la obra de Isabel Allende, el equipo de producción buscó una identidad sonora profundamente sudamericana. En lugar de crear canciones individuales para cada personaje a lo largo de las décadas, Videla optó por estructurar una melodía unificada que funcionara como hilo conductor generacional.
"Buscaba una melodía simple que la gente pudiera recordar y silbar, algo que conectara a distintas generaciones", explica. El proceso incluyó una instrumentación autóctona compuesta por bombos legüeros, quenas y quijadas, combinada con guitarras eléctricas para los pasajes de los años 70 y arreglos orquestales grabados por la Orquesta Sinfónica de Budapest.
Durante el proceso de composición, el desafío principal fue evitar la zona de confort. Videla destacó el impulso constante de los productores para explorar el realismo mágico a través de sonoridades atípicas: "Me empujaban a ir a lo más raro; si era ridículo, me pedían que me mandara igual. Es un ejercicio creativo fascinante".
Ante las recientes nominaciones internacionales, el músico mantuvo la humildad y destacó el valor de la labor colectiva. "Los premios son un mimo al alma y parte del juego, pero mi música no sería nada sin los instrumentistas y solistas que aportan su talento en el estudio", afirma.
- ¿Te considerás ambicioso?
- Sí me considero ambicioso porque de chiquito dije "yo voy a ir a Los Ángeles" y acá estoy. Pero al mismo tiempo vas con el flow de las cosas que aparecen. A veces aparecen cosas para las que no sabés si sos tan bueno, pero te mandás igual porque algo vas a aprender, 50 y 50.
- ¿Cuál es el compositor o la banda sonora de una película o serie que te emocione?
- Mi ídolo principal es John Williams (E.T., Indiana Jones, Superman). Sigue vivo, tiene noventa y pico de años y sigue componiendo. En los 80 y 90 hacía un hit tras otro. Te da un poco de celos también, es un genio. Después me fascina la música de las películas de Pixar: Michael Giacchino (Los Increíbles, Ratatouille, Up). Graba a toda la orquesta junta en el estudio y eso para mí es clave. También Thomas Newman (Saving Mr. Banks); tiene algo en la escritura de cuerdas que siempre escucho para tratar de descifrar qué hace y sacar un poco de inspiración.
En pocas palabras
- Tomás Videla: compositor argentino nominado al Latin Grammy por La casa de los espíritus.
- Banda sonora: se buscó una identidad sudamericana con instrumentos autóctonos y arreglos orquestales.
- Carrera: el músico continúa consolidando su trayectoria en la industria audiovisual de Hollywood.