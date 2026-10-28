De Buenos Aires a Hollywood: Tomás Videla, el compositor argentino nominado al Latin Grammy por "La casa de los espíritus"

¿Cómo fue crear la banda sonora de "La casa de los espíritus"?

Para la banda sonora de la serie basada en la obra de Isabel Allende, el equipo de producción buscó una identidad sonora profundamente sudamericana. En lugar de crear canciones individuales para cada personaje a lo largo de las décadas, Videla optó por estructurar una melodía unificada que funcionara como hilo conductor generacional.

"Buscaba una melodía simple que la gente pudiera recordar y silbar, algo que conectara a distintas generaciones", explica. El proceso incluyó una instrumentación autóctona compuesta por bombos legüeros, quenas y quijadas, combinada con guitarras eléctricas para los pasajes de los años 70 y arreglos orquestales grabados por la Orquesta Sinfónica de Budapest.

Durante el proceso de composición, el desafío principal fue evitar la zona de confort. Videla destacó el impulso constante de los productores para explorar el realismo mágico a través de sonoridades atípicas: "Me empujaban a ir a lo más raro; si era ridículo, me pedían que me mandara igual. Es un ejercicio creativo fascinante".

Ante las recientes nominaciones internacionales, el músico mantuvo la humildad y destacó el valor de la labor colectiva. "Los premios son un mimo al alma y parte del juego, pero mi música no sería nada sin los instrumentistas y solistas que aportan su talento en el estudio", afirma.

- ¿Te considerás ambicioso?

- Sí me considero ambicioso porque de chiquito dije "yo voy a ir a Los Ángeles" y acá estoy. Pero al mismo tiempo vas con el flow de las cosas que aparecen. A veces aparecen cosas para las que no sabés si sos tan bueno, pero te mandás igual porque algo vas a aprender, 50 y 50.

- ¿Cuál es el compositor o la banda sonora de una película o serie que te emocione?

- Mi ídolo principal es John Williams (E.T., Indiana Jones, Superman). Sigue vivo, tiene noventa y pico de años y sigue componiendo. En los 80 y 90 hacía un hit tras otro. Te da un poco de celos también, es un genio. Después me fascina la música de las películas de Pixar: Michael Giacchino (Los Increíbles, Ratatouille, Up). Graba a toda la orquesta junta en el estudio y eso para mí es clave. También Thomas Newman (Saving Mr. Banks); tiene algo en la escritura de cuerdas que siempre escucho para tratar de descifrar qué hace y sacar un poco de inspiración.