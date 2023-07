¿Cuánto dinero ganó Orlando Bloom por "El señor de los anillos"?

“El señor de los anillos” fue una de las trilogías de fantasía más exitosas del cine, tanto en la crítica como en la taquilla, pero el actor no recibió el salario que uno pensaría para un papel tan icónico.

El actor Orlando Bloom grabó las escenas para las tres películas de “El señor de los anillos” en un lapso de 2 años en Nueva Zelanda. Aunque la trilogía completa llegó a recaudar 2.993 mil millones de dólares en taquilla, eso no se tradujo en el cheque expedido al actor que dio vida a Legolas.

En una entrevista con Howard Stern en su programa, Bloom aseguró que tan solo recibió 175 mil dólares por 18 meses de rodaje. Poco más de 58 mil por cada filme.

“No obtuve nada. 175 mil (por las tres películas)”, fueron las palabras precisas del actor.

Sin embargo, el actor no quiso decir con esto que se arrepiente de haber formado parte de la trilogía de "El señor de los anillos", sino todo lo contrario. Gracias a su rol de Legolas, Orlando Bloom ganó fama internacional y consiguió el título de galán de Hollywood.

