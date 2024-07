Zendaya apostó por un vestido seamless negro para la alfombra roja de los Juegos Olímpicos y deslumbró

zendaya, max.jpg

Zendaya y su sofisticado vestido en la alfombra roja de los Juegos Olímpicos

Zendaya se lució con el vestido, diseñado por Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton. El elegante atuendo elegido para la gala de los Juegos Olímpicos fue un verdadero acierto.

Este diseño largo con un ajuste ceñido al cuerpo, que resalta la figura de Zendaya con una combinación de sofisticación y modernidad. El textil elegido llevaba paillettes que aportan un brillo sutil, pero impactante, creando un efecto visual que busca jugar con las luces del evento.

ZENDAYA - ALFOMBRA ROJA - JUEGOS OLÍMPICOS

El diseño del vestido es una mezcla perfecta de elegancia y vanguardia, con detalles meticulosamente trabajados que acentúan la silueta de Zendaya sin perder el toque de glamour.

Para completar su look, Zendaya optó por un peinado tipo mojado, con su melena recogida hacia atrás. Este estilo moderno y pulido resalta aún más la elegancia del vestido y proporciona un contraste interesante con el brillo del diseño. El efecto de cabello mojado no solo está a la moda, sino que también ofrece un acabado impecable que acentúa su look general.

El accesorio que llevó Zendaya para brillar de elegancia

Como complemento perfecto para su atuendo, Zendaya llevó una mini bag rígida de color plata. La cartera no solo se complementa con el vestido, sino que también resalta la sofisticación de su elección de accesorios.