Seguridad Social y un trámite crucial para no perder el Ingreso Mínimo Vital

mano-que-inserta-tarjeta-cajero-automatico-maquina-banco-retirar-dinero-hombre-negocios-mano-hombres-pone-tarjeta-credito-atm (1).jpg

Seguridad Social: el trámite clave que hay que hacer para no perder el Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación con la que cuenta la Seguridad Social que busca asistir económicamente a todos aquellas personas o familias que no lograr cubrir a pleno las necesidades básicas. El ente español no hace entrega a cualquier familia, sino que las familias deben cumplir con una serie de requisitos, como demostrar "el patrimonio neto, los activos no societarios y el nivel de ingresos y rentas".

En los últimos días se conoció que la Seguridad Social tomará la medida de quitar la ayuda de Ingreso Mínimo Vital a aquellos beneficiarios que no cumplan con los requisitos. Es por eso mismo que el organismo ha comenzado a exigir un trámite.

►TE PUEDE INTERESAR: Seguridad Social reveló quienes pueden recibir la nueva pensión de jubilación

Los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital están recibiendo un mensaje de texto en sus teléfonos móviles, que llegan diréctamente desde la Seguridad Social. En este mensaje, el organismo da aviso que la persona y la unidad de convivencia deben presentar la declaración de la Renta para mantener esta prestación.

euros.png

Desde la Seguridad Social admiten que es una renta que no se tributa, pero que la declaracióm es considerada como uno de los requisitos claves para el cobro del IMV.

La posibilidad de presentar este trámite a la Seguridad Social finaliza el primer día de julio, por lo que se recomienda que los beneficiarios intenten solucionar todo lo antes posible.

Se trata de un trámite muy fácil, ya que al ingresar al borrador de la renta, seguramente los datos que solicita el Ingreso Mínimo Vital ya estén cargados. De igual manera lo recomendado es chequear que esté todo actualizado.