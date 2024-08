Sebastián Yatra terminó nuevamente con Aitana antes de sus vacaciones juntos

“Hay cosas en la vida y momentos en la vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto y todo es tan increíble, pero a veces termina, a veces se acaba. Y no pasa nada, y te puedes levantar y volver a vivir de otra forma y volver a conocer otra cosa y volver a ser tú de otra manera”, sostuvo la cantante.

"Que nadie te convenza de que las cosas no son para siempre. La familia es para siempre, los amigos son para siempre. El amor que yo me llevó es de ustedes, es para siempre", aseguró Aitana antes de romper en llanto y cantar Akureyri.

Esto fue la señal de que algo no funcionaba bien y los rumores empezaron a pisar fuerte en el mundo del espectáculo.

El diario ABC de España fue quien aseguró que el entorno cercano a la artista confirmó la ruptura. Agregaron que fue Sebastián Yatra quien tomó la decisión de finalizar la relación días antes de sus esperadas vacaciones junto a Aitana.

