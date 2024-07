Las increíbles fotos de la cena ínitma de Rafa Nadal, Sebastián Yatra y Aitana en Mallorca

El cantante colombiano, Sebastián Yatra, fue quien compartió las fotos de todos en la exquisita tierra de Mallorca. El divertido carrete mostró los cálidos momentos compartidos: playa, rica comida y mucho sol.

View this post on Instagram

Embed - Sebastian Yatra on Instagram: "No fui tenista profesional para darle chance a mis amigos :) (pero clavadista profesional sí: vean el video al final)"

Sebastián Yatra eligió las mejores capturas y señaló: "No fui tenista profesional para darle chance a mis amigos :) ‍ (pero clavadista profesional sí: vean el video al final)".

El joven demostró que su talento - además del canto y la producción musical- es nadar. Este sería el lado más deportivo de Yatra al lado de Nadal, haciendo referencia en tono humorístico a sus habilidades en clavados en el Mediterráneo.

En otra foto, se le ve luciendo su físico en un yate, disfrutando del ambiente marítimo de la isla.

También a través de las fotos se pudo ver que comieron una exquisita paella con mariscos.

El encuentro entre Sebastián Yatra y Nadal no solo destacó por la amistad entre ambos, sino también por el espíritu jovial y la camaradería que irradiaron durante su tiempo juntos. Sin duda, Mallorca se convirtió en un escenario perfecto no solo para el descanso, sino también para compartir momentos inolvidables entre amigos.

Aitana fue quien compartió algunos de los momentos vividos en la academia de Rafa Nadal.

La joven cantante acompañó las fotografías con un texto agradeciendo el momento compartido:

"Día en @rafanadalacademy si queréis verme ganar a Rafa Nadal, esperad hasta el final jajajajaja (admito que me ha dejado ganarle, o no quién sabe… jajajajajaja).

Gracias por este día Rafa <3 y también a Maribel Nadal y toda la familia. Sois un gran ejemplo y os admiro mucho, a todos".

Embed - αitana on Instagram: "Día en @rafanadalacademy :) si queréis verme ganar a Rafa Nadal esperad hasta el final jajajajaja (admito que me ha dejado ganarle, o no quién sabe… jajajajajaja). gracias por este día Rafa @rafaelnadal