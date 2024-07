Netflix: La mejor película española con Ricardo Darín y Penélope Cruz que es una verdadera joya del cine

La película Todos lo saben, se estrenó en el 2018 y recibió elogios por la actuación de sus protagonistas, especialmente de Penélope Cruz y Ricardo Darín.

El film estuvo bajo la dirección de Farhadi, que también se destacó su labor por su habilidad para crear una narrativa tensa y emocional.

La película con Ricardo Darín recibió cientos de nominaciones en los Premios Goya y en Cannes.

Todos lo Saben sigue la historia de Laura, interpretada por Penélope Cruz, una mujer que regresa a su pueblo natal en España con su familia para asistir a la boda de su hermana. Durante su estancia, ocurre un evento trágico: la hija de Laura, Irene, interpretada por Carla Campra, es secuestrada.

Embed - Everybody Knows (Todos lo saben) - Official Trailer