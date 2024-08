María Pombo compartió como quedó herido su muslo luego de una fuerte caída con su hija

María Pombo compartió hace algunos días un video, que ella tomó a gracia, pero fue una verdadera caída. El video de la influencer española tuvo cientos de likes y comentarios.

Se puede ver como ella tras caer sujeta muy bien a su pequeña Vega y se ve como Pablo Castellanos, su esposo, corre rápidamente hacia las dos para poder socorrerlas.

Este jueves María Pombo compartió en sus historias de Instagram los rastros que dejó esta fuerte caída. Se puede ver como esta fuerte caída dejó grandes moretones que le llevará algunos días hasta que se vayan.

María Pombo compartió un carrete en el que hizo una gran reflexión que comentó con sus seguidores de Instagram.

Asegurando que este hermoso sitio en España la hace emocionar por diversos momentos de su vida.

"La playa en la que he crecido, en la que lloré con el corazón roto, en la que luego conocí a Pablo, en la que me pidieron matrimonio y en la que ahora bajo a ver atardeceres con mis hijos", sostuvo María Pombo.

