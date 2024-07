María Pombo luce el mini bikini print tendencia y lo lleva a otro nivel

María Pombo volvió a lucir su escultural figura en las redes sociales. La joven había optado por llevar un perfil más serio, pero durante sus últimos días volvió a irradiar frescura.

Después de unos días de relax en Formentera, María Pombo ha regresado a las Baleares para disfrutar de nuevo de una escapada junto a Pablo Castellano y amigos.

La creadora de contenido está aprovechando para compartir sus seguidores algunos de los estilismos más acertados y que son tendencia.

El bikini tendencia en print que llevó María Pombo es un verdadero comodín que es ideal para lucir este verano -y lo próximos-.

View this post on Instagram

Días atrás, María Pombo, había compartido otro carrete y un video donde se la puede ver más espléndida que nunca con un vestido red, perfecto para los días de playa.

Este atuendo es otra de las verdaderas tendencias de la temporada. Para las más arriesgadas pueden lucirlo con un body y unas texanas para una fiesta de noche.

Sin embargo, para quienes no quieren estar con el bikini o bañador solo en la piscina o playa este es perfecto.

View this post on Instagram

La creadora de contenido lució con otro bikini el vestido red y es una verdadera joya.

Embed - MARIA POMBO on Instagram: "Nice to meet you BomBon by @albertaferretti Gracias @hoteldemargm @gran_melia por la experiencia #publi"