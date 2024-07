Lola Lolita se lució junto a Will Smith en La Velada del Año 4

Este sábado La Velada del Año tuvo su cuarta edición y cientos de personalidades formaron parte, entre ellas estuvo la joven influencer Lola Lolita.

La influencer, que tiene más de 3,7 millones de seguidores en sus redes sociales, compartió un divertido carrete de los mejores momentos que vivió en La Velada del Año.

Ibai Llanos aseguró que tenía una gran sorpresa para todos los espectadores que estuvieron y no mintió. El artista más llamativo del evento fue nada más y nada menos que Will Smith.

Will Smith e Ibai Llanos

Lola Lolita tuvo la suerte de poder compartir un momento con Will Smith y no dudo un segundo en capturar ese momento y compartirlo en su cuenta.

El álbum compartido recaudó en solo horas casi 340 mil likes y cientos de comentarios.

Embed - Lola Lolita en Instagram: "En la velada del año y grabando con Will Smith…próximamente lo veréis yo estoy flipping in colors • • #maquillaje by @lorealparis #ceralover "