Lola Lolita disfrutó en Florencia y llevó el bikini tendencia de esta temporada a otro nivel

Lola Lolita siempre lleva sus looks a otro nivel, en esta ocasión mostró que nuevamente las estampas en los trajes de baño pisarán fuerte este verano.

La influencer está disfrutando de un merecido descanso en Florencia y aprovecho el calor de esta hermosa ciudad para zambullirse en la piscina y tomar algo de sol.

Bella, como siempre, compartió sus fotos de estos días de descanso, donde aprovechó para comer una exquisita pasta, realizar visitas a conocidos museos y bibliotecas y beber una espumosa y fresca cerveza.

La influencer, Lola Lolita, abrió este fin de semana las puertas de su propio parque de atracciones. En las redes se pudo ver como celebridades participaron de este gran evento como Mar Lucas, María Pombo, Lola Índigo.

Embed - Lola Lolita on Instagram: "Me quería despedir de @lolalolita.land dando las gracias de corazón a todas las personas que vinisteis de todas partes de España a apoyarme. Fueron unos días de disfrutar en atracciones, bailar, cantar, reír y muchas cosas más Era la primera vez que me subía a un escenario y estaba muy nerviosa!! Me daba pánico hablar en público y mucho más hacer la pava ahí arriba jajajaja Así que quería daros la gracias de corazón por la energía tan bonita que hubo!!! Mejoraré!! Poco a poco!! Que no soy profesional, solo me lo paso bien Y gracias a todos los que han estado involucrados por hacer esto posible ¿NOS VEMOS EN EL PRÓXIMO LOLALOLITALAND? "