Juegos Olímpicos: María Pérez aclara lo que pasó con la reina Letizia

Sin embargo, cuando la Reina Letizia se acercó para ver la competencia de atletismo de María Pérez, las cosas no salieron como la monarca esperaba.

María Pérez.jpg María Pérez, atleta española.

¿Qué ocurrió entre María Pérez y la Reina Letizia?

Los marchadores españoles María Pérez y Álvaro Martín le consiguieron a España dos medallas olímpicas, y una de las primeras personas en felicitarlos fue la Reina Letizia.

Sin embargo, María Pérez quiso pedir disculpas públicamente a Doña Letizia. "Yo estaba reventada, no tenía aliento y me dicen 'tienes que venir que hay una visita especial'. He pedido que me dejasen respirar y ya cuando me han cogido me han dicho quién era...", confesó Pérez.

En ese mismo momento, Doña Letizia se acercó corriendo a la atleta y Pérez le avisó que no estaba en las mejores condiciones para fundirse en un abrazo con su majestad. "Le he dicho '¡que voy sudada!', y ha respondido '¡a mí se me da igual'. Le he dado un abrazo y ha salido empapada la empapá", dijo la deportista.

Reina Letizia y María Pérez.jpg María Pérez y la Reina Letizia.

"Más o menos me sé el protocolo de Casa Real. Y claro, evidentemente yo sabía que estaba la reina, pero no que estaba allí exactamente. Entonces, cuando he visto a María he salido corriendo, la reina estaba en frente y yo me he lanzado a por María. Su majestad se ha quedado mirando un poco extrañada, lo ha entendido, pero yo, aún así, rápidamente cuando me he dado cuenta he rectificado y le he pedido disculpas a su alteza porque por protocolo, como corresponde, primero tiene que saludar a la reina. Pero lo ha entendido. Ha sido la anécdota que se ha quedado ahí. Si he pedido disculpas, ella lo ha entendido. No pasa absolutamente nada", confesó por otro lado Álvaro Martin.