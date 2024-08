La sobrina de la Reina Letizia sufrió acoso callejero y lo relató en sus redes sociales

En las últimas horas la joven se volvió tendencia luego de compartir en sus historias de Instagram que había sido víctima de una situación de acoso callejero.

Carla Vigo (1).jpg Carla Vigo.

¿Qué le ocurrió a Carla Vigo?

A través de sus historias de Instagram, Carla Vigo escribió: "Os voy a compartir una experiencia que he vivido hace nada de acoso. Un señor, por no faltar el respeto, me ha empezado a perseguir y me ha dicho literalmente que si podía probar de mi teta. Es que asco dais los hombres así, de verdad lo digo".

Luego, la joven continuó escribiendo: "No os preocupeís, porque ha sido solo un susto y ya estoy en casa tranquila". Hasta el momento, ni la Reina Letizia, ni la familia real española ha realizado alguna declaración al respecto, pero se espera que le brinden su apoyo y contención a la joven influencer.

Carla Vigo.jpg

¿Cuál es la relación de Carla Vigo y la Reina Letizia?

Como mencionamos previamente, en varias ocasiones Carla Vigo ha asegurado que ella no tiene relación con la Reina Letizia y sus hijas. Incluso el año pasado, cuando Carla fue internada de urgencia, ni Doña Letizia ni sus primas fueron capaces de ir a visitarla al hospital.

Quienes si se hicieron presentes en el hospital fueron los abuelos maternos de Carla, es decir, Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, padres de la Reina Letizia.