Este pueblo tiene la piscina natural más grande y encantadora de España

La imponente piscina natural más encantadora de Madrid

Buitrago del Lozoya es uno de los pueblos más encantadores de todo España, ubicado en el municipio situado en la Comunidad de Madrid.

Este pueblo no solo está ubicado en un entorno natural privilegiado, rodeado de montañas y el río Lozoya, lo que lo convierte en un destino popular para los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Sin embargo, uno de los aspectos más destacados de Buitrago del Lozoya es su impresionante patrimonio histórico. El pueblo cuenta con una muralla medieval bien conservada que data del siglo XV, así como con varias iglesias y edificios históricos que reflejan su rica historia. La Iglesia de Santa María del Castillo es un buen ejemplo de la arquitectura religiosa de la zona.

Pero, no solo los ecos medievales resuenan entre sus calles, también podremos apreciar el genio de Picasso, disfrutar de su entorno natural realizando múltiples rutas a pie o a caballo, y, con el buen tiempo, bañarnos en la piscina de Riosequillo, la piscina natural de esta villa y una de las más grandes de España.

La piscina natural de Riosequillo, está ubicada alrededor del embalse Riosequillo, y es la piscina natural más grande de España. Riosequillo mide 4.500 metros cuadrados y tiene un aforo de 2.305 personas.

El museo con obras inéditas de Picasso

No solo tiene una belleza natural sin igual este pueblo que no puedes dejar de apreciar, si viajas no te puedes perder, además, el Museo Picasso - Colección Eugenio Arias, que fue inaugurado en 1985.

Este museo sucedió gracias a la donación de obras que Eugenio Arias, que fue barbero y amigo del artista. El contenido es muy variado, son 60 obras inéditas, entre las que se encuentran cerámicas, litografías, carteles, dibujos, aguadas, pirograbado.