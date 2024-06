Como y cuando tomar colágeno para obtener todos sus beneficios

Colageno.jpg

Tomar colágeno y obtener todos sus beneficios

El colágeno es la proteína estructural más abundante del cuerpo, ayuda a formar una red fibrosa de células llamadas fibroblastos, fortaleciendo la piel. Tomar colágeno aporta hidratación, elasticidad y evita la aparición de arrugas y líneas de expresión.

Un estudio publicado en Journal of Cosmetic Dermatology en 2015 descubrió que las mujeres que tomaron suplementos de colágeno hidrolizado experimentaron una mejora significativa en la elasticidad de la piel después de ocho semanas de uso.

Existen varias formas de incorporar colágeno, puede ser a través cápsulas, suplementos en polvo o bebidas líquidas, pero ¿Cuál es el mejor horario para tomarlo para obtener todos sus beneficios? Depende del objetivo que se persiga

Trucos para producir colágeno.jpg Trucos para producir colágeno

Por la Mañana : Algunas personas prefieren tomar colágeno en ayunas para una mejor absorción, aunque la evidencia científica sobre esto es limitada.

: Algunas personas prefieren tomar en ayunas para una mejor absorción, aunque la evidencia científica sobre esto es limitada. Antes o Después de Hacer Ejercicio : Tomar colágeno antes de hacer ejercicio puede ayudar en la reparación y recuperación muscular.

: Tomar antes de hacer ejercicio puede ayudar en la reparación y recuperación muscular. Por la Noche: Otros prefieren tomarlo por la noche, ya que el cuerpo se repara durante el sueño.

La elección del momento para tomar colágeno puede depender de varios factores, incluyendo el tipo de colágeno, la razón por la que lo tomas, y las preferencias personales. Diferentes tipos de colágeno (I, II, III, etc.) pueden tener diferentes recomendaciones, aunque la mayoría de los suplementos de colágeno hidrolizado son bastante versátiles.

En cuanto a cómo tomarlo, la vitamina C es crucial para la síntesis de colágeno, por lo que tomar colágeno junto con alimentos ricos en vitamina C (como cítricos, fresas o pimientos) o suplementos de vitamina C puede mejorar su efectividad. También si se prefiere se puede tomar este suplemento junto con las comidas, esto puede ayudar a reducir cualquier posible malestar estomacal.