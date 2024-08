Así luce Linda Blair a más de 50 años del estreno de "El Exorcista"

linda blair exorcista.png

Cómo se ve Linda Blair, protagonista de "El Exorcista"

Actualmente, Linda Blair tiene 65 años y está activa en el mundo del cine desde 1968. A pesar de esto, desde 1973 que su rostro es conocido por todo el mundo debido al tenebroso papel que tuvo en "El Exorcista".

linda blair exorcista (4).png

Para ese entonces, Linda Blair compartió tiempo con un gran elenco en el que se destacó: Ellen Burstyn (Chris MacNeil) y Jason Miller (Damien Kars), entre otros. Aunque también formó parte de otras películas como Scream y Robin Hood, la cinta de 1973 fue su mayor logro a nivel actoral.

linda blair exorcista (3).png

En el año 2023, a 5 años del estreno de la primera película, llegó a los cines su segunda parte: "El Exorcista: Creyentes". En esta producción Linda Blair volvió a ser parte y sorprendió a todo el mundo con su apariencia mucho mayor de la que muestra en su primer éxito, ya que en ese momento tenía 13 años.

linda blair exorcista (5).png

Más allá de estos dos papeles, Linda Blair siempre será reconocida por su papel como Regan MacNeil pero también fue parte de otros proyectos. Entre ellos, se encuentran las siguientes películas: All is normal, Whoa! y Surge of Power.