Aitana posó muy cerca de Lamine Yamal y despertaron los rumores de romance

Aitana - Lamine Yamal Aitana recibió en su show a Lamine Yamal y tuvieron tiempo a solas para tomarse algunas fotos juntos que despertaron rumores.

Las fotos de Aitana con Lamine Yamal que generó sospechas

La cantante, que cumplió hace pocas semanas 25 años, está realizando su gira Alpha Tour por España. Aitana sabe como conquistar a todos sus fans con cada uno de sus shows, y de prepararse para lo que serán los dos conciertos exclusivos en el Estadio Santiago Bernabéu en diciembre de este año.

Aitana posteó hace algunos días que las dos fechas estaban Sold Out, y mientras parece estar disfrutando a pleno este gran momento de su vida.

Aitana fue quien compartió las fotos con Lamine Yamal y generó un gran revuelo. Entre los comentarios había críticas hacia el jugador que se ha separado recientemente con su pareja y parece estar enamorado nuevamente.

Embed - αitana on Instagram: " @lamineyamal" View this post on Instagram A post shared by αitana (@aitanax)

Aitana sold out para sus dos shows en el Estadio Santiago Bernabéu

La cantante, Aitana, fue quien aseguró que ya no quedaban tickets disponibles para sus shows el próximo 28 y 29 de diciembre.

Embed - αitana on Instagram: "OFICIALMENTE HABÉIS HECHO SOLD OUT A LA SEGUNDA FECHA DEL BERNABÉU tenemos dos fechas sold out en diciembre y todavía no me lo creo. 28 y 29 de diciembre, PREPÁRATE. os amoOS AMO." View this post on Instagram A post shared by αitana (@aitanax)

"OFICIALMENTE, HABÉIS HECHO SOLD OUT A LA SEGUNDA FECHA DEL BERNABÉU tenemos dos fechas sold out en diciembre y todavía no me lo creo. 28 y 29 de diciembre, PREPÁRATE. Os amo, OS AMO", agregó Aitana en su posteo.

Esto generó una gran revolución al tratarse de la primera artista femenina de España en conseguir este récord: dos 'sold outs' en el Santiago Bernabéu.

Su primer estadio tras haber llenado repetidas veces el Wizink Center y el Palau Sant Jordi, este último donde empezó todo. O quizá ya había empezado antes, en esa nueva Academia de Terrassa, donde la benjamina de la edición quedó en segundo lugar.