Toyota lanzó la nueva Hilux con más tecnología y un diseño renovado

La nueva Hilux también presenta un nuevo diseño exterior, más moderno con cambios en ópticas delanteras, parrilla y paragolpes. Mientras que el diseño interior tuvo cambios en el equipo de audio, más integrado al torpedo. Todas las versiones del vehículo están ahora equipadas con un sistema de audio con pantalla táctil de 8” con conectividad.

Respecto a la seguridad pasiva, las versiones cabina simple incorporan dos airbags laterales y otros dos de cortina. De esta forma, todo el line up de Hilux está equipado con 7 bolsas de aire. En cuanto a la seguridad activa, el vehículo incorpora de serie el sistema de seguridad Toyota Safety Sense, con Sistema de Pre-colisión frontal* (PCS), Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) *y Control de velocidad crucero adaptativo (ACC)*.

Las versiones de Hilux con motor 1GD (2.8l) tienen ahora 204 CV, incrementando su potencia en un 15%. Las versiones con este motor y transmisión automática tienen ahora 500 Nm de torque. En el caso de las versiones con transmisión manual, el torque se mantiene en 420 Nm, pero en un rango mayor de revoluciones, que ahora es entre 1.400 y 3.400 rpms.

Todas estas características se incorporan a las prestaciones ya conocidas del modelo, además de destacarse por la calidad, confiabilidad y durabilidad propias de un Toyota.

Al igual que todos los vehículos de la marca Toyota en Argentina, la nueva Hilux posee una garantía transferible de 5 años o 150.000 km (lo que ocurra primero).

*Toyota Safety Sense, integra diferentes sistemas de seguridad activa que pueden variar según cada modelo y/o versión. A su vez, estos sistemas están diseñados para asistir al conductor, no para sustituirlo. El conductor debe mantener en todo momento el control de su vehículo y es responsable de su conducción, por cuanto este sistema no remplaza la conducción segura. El correcto funcionamiento del Toyota Safety Sense depende de muchos factores incluyendo las condiciones del camino, el clima y el vehículo, razón por la cual el/los sistemas podrán verse afectados u obstaculizados debido a factores externos, no siendo Toyota Argentina S.A. responsable de las consecuencias derivadas del uso del sistema. Para más información sobre Toyota Safety Sense, dirigirse a la web toyota.com.ar* o consulte el manual de usuario.