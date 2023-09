Carta abierta de Omar Parisi a los inquilinos

Estamos hablando de que el 40% de los hogares habitados en Mendoza no son propios, y hay miles de mendocinos con dificultades para acceder a un techo. En ese grupo se encuentran, por ejemplo, los 170 mil monotributistas y otro tanto de trabajadores informales que penan para reunir los requisitos que se solicitan. Para ellos hemos pensado un proyecto para que el Estado sea garante de monotributistas y jóvenes, que muchas veces tienen ingresos suficientes pero no pueden demostrarlos (no por su culpa, claro está).

Desde el peronismo pensamos que el Estado provincial no debe seguir mirando para un costado. Por eso vamos a crear un fondo de garantía habitacional denominado FOGHA, que será fondeado con recursos provinciales y del IPV. Nuestra idea es que sirva para atender la necesidad de los jóvenes que no están en condiciones de alquilar su primera casa, o para aquellas personas que quieran integrarse en programas de vivienda y no tienen cómo garantizar su participación. Queremos incluir también a esas personas que están afuera del circuito de crédito y por lo tanto, afuera de los programas de vivienda.

Tenemos previsto ser el gobierno que más viviendas construya desde la vuelta a la democracia. Hay que resolver el hacinamiento en el que están muchas familias por falta de plazas o recursos y generar planes accesibles. Vamos a atender también a los adultos mayores, con la posibilidad de brindarles un hogar a través de complejos habitacionales especiales, integrados con servicios de salud y entretenimiento. En síntesis, tenemos el equipo, las ideas y las ganas de lograr este sueño junto a las familias mendocinas e ir por mucho más.