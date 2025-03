Escándalo en el Congreso: el Pj denunció que lo armaron los libertarios y el oficialismo lo retruca

No faltó quien grabara al diputado nacional mendocino, Álvaro Martínez, poniéndose en medio para que el ex integrante de La Libertad Avanza Oscar Zago y el libertario Lisandro Almirón no se agarraran a las piñas.

pelea Congreso Alvaro Martinez.jpg

En paralelo, Lilia Lemoine increpaba a Marcela Pagano, y la rosarina Rocío Bonacci le tiraba agua a su colega para que se levantara de su silla y no diera quorum.