Penitentes Park reabre con nuevas actividades y servicios en la nieve de Mendoza

penitentes park nieve.jpg El complejo busca ofrecerles una nueva oportunidad para disfrutar de la montaña.

"Con la apertura rápida pudimos ofrecer servicios básicos de gastronomía, baños y estacionamiento. Ahora sumamos actividades recreativas para que la gente disfrute la nieve", explicó García.

El empresario destacó que la habilitación del esquí depende de las condiciones del terreno: “Debemos analizar si la máquina puede pisar la nieve sin dañar la superficie, levantando barro o piedras”, señaló.

Apertura progresiva y expectativa por los visitantes

Si bien la apertura comenzó de manera parcial, desde la empresa adelantaron que evaluarán extender las fechas en función de la demanda.

Muchos mendocinos y turistas habían quedado con ganas de visitar Penitentes durante el invierno y ahora el complejo busca ofrecerles una nueva oportunidad para disfrutar de la montaña.

El plan de inversión a 20 años

La concesión a Mapsa Group contempla una transformación integral del histórico centro de esquí y su uso durante todo el año. En esta primera etapa, se priorizaron los servicios básicos:

Baños en condiciones.

Drugstore en el edificio “La Cabaña”.

Atención médica y sala de primeros auxilios.

De cara al futuro, el plan de explotación incluye una amplia oferta turística y recreativa:

Supermercado express de primera línea.

Toboganes, trekking, mountain bike, cabalgatas, juegos inflables y eventos deportivos.

Alojamiento para grupos, locales comerciales, salas de juegos y convenciones.

Parador para motorhomes y parrilleros.

Gastronomía variada con restaurante, cafetería, patio cervecero y comidas regionales.

Una bodega con restaurante y viñedos en la montaña.

Penitentes, un clásico que vuelve a renovarse

Con estas propuestas, Penitentes Park busca recuperar protagonismo como centro de esquí y turismo en Mendoza, ofreciendo actividades tanto en temporada invernal como durante el resto del año.