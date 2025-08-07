"Nos criamos en un sistema financiero que siempre te dejaba afuera. Cocos nació para romper con eso, y esta compra es parte de esa misma historia", agregó Ariel Sbdar, CEO y cofundador de Cocos. La empresa busca simplificar el acceso a los servicios financieros a cada vez más personas.
En lo que va del año, Cocos superó el millón de usuarios. Sus fondos comunes de inversión en pesos y dólares administran más de 700 millones de dólares en activos. La plataforma amplió su propuesta con nuevas soluciones de pago, incluyendo Pix para Brasil.
También lanzó una tarjeta MasterCard internacional que permite pagar en dólares sin impuestos. Esta se convirtió en una de las opciones preferidas por los viajeros argentinos. Con el banco, podrá competir directamente con entidades financieras tradicionales.