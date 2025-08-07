Cocos es una fintech que creció mucho durante el último año.

Cocos es una fintech que creció mucho durante el último año.

Mientras muchos esperaban que MercadoLibre siguiera ampliándose en el sector bancario argentino, fue otra empresa tecnológica la que sorprendió al mercado. Cocos Capital, la fintech fundada por Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar, cerró un acuerdo para comprar la totalidad del Banco Voii. Esta movida permitirá a la compañía ofrecer productos bancarios tradicionales dentro de su plataforma 100% digital.

La operación, publicada previamente en el portal Ámbito Financiero, representa un cambio importante para el ecosistema financiero de Argentina. Con la licencia bancaria, Cocos podrá ofrecer cuentas remuneradas, plazos fijos, cajas de ahorro y productos de crédito. El cierre está sujeto a las aprobaciones del Banco Central de la República Argentina y se cancelará íntegramente en efectivo.

La palabra del presidente de la empresa

banco voii
El banco Voii pas&oacute; a ser propiedad de una empresa tecnol&oacute;gica de r&aacute;pido crecimiento: Cocos Capital.

El banco Voii pasó a ser propiedad de una empresa tecnológica de rápido crecimiento: Cocos Capital.

"Esta adquisición confirma el rumbo estratégico de Cocos y la solidez de nuestro modelo de negocios. Crecemos sin necesidad de aumentos de capital ni inversores, lo que reafirma la sostenibilidad de lo que estamos construyendo", señaló Nicolás Mindlin, presidente y cofundador de la empresa. La compañía reinvierte lo generado y apuesta al sector y al país.

"Nos criamos en un sistema financiero que siempre te dejaba afuera. Cocos nació para romper con eso, y esta compra es parte de esa misma historia", agregó Ariel Sbdar, CEO y cofundador de Cocos. La empresa busca simplificar el acceso a los servicios financieros a cada vez más personas.

En lo que va del año, Cocos superó el millón de usuarios. Sus fondos comunes de inversión en pesos y dólares administran más de 700 millones de dólares en activos. La plataforma amplió su propuesta con nuevas soluciones de pago, incluyendo Pix para Brasil.

También lanzó una tarjeta MasterCard internacional que permite pagar en dólares sin impuestos. Esta se convirtió en una de las opciones preferidas por los viajeros argentinos. Con el banco, podrá competir directamente con entidades financieras tradicionales.

Temas relacionados:

Te puede interesar