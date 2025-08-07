La operación, publicada previamente en el portal Ámbito Financiero, representa un cambio importante para el ecosistema financiero de Argentina. Con la licencia bancaria, Cocos podrá ofrecer cuentas remuneradas, plazos fijos, cajas de ahorro y productos de crédito. El cierre está sujeto a las aprobaciones del Banco Central de la República Argentina y se cancelará íntegramente en efectivo.

La palabra del presidente de la empresa

banco voii El banco Voii pasó a ser propiedad de una empresa tecnológica de rápido crecimiento: Cocos Capital.

"Esta adquisición confirma el rumbo estratégico de Cocos y la solidez de nuestro modelo de negocios. Crecemos sin necesidad de aumentos de capital ni inversores, lo que reafirma la sostenibilidad de lo que estamos construyendo", señaló Nicolás Mindlin, presidente y cofundador de la empresa. La compañía reinvierte lo generado y apuesta al sector y al país.