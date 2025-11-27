Huentala Wines lanza la preventa de uno de sus vinos kosher en formato inédito para celebrar Janucá

La colección se distingue, además, por ser la única elaborada con uvas provenientes de Gualtallary, cultivadas en la finca La Isabel Estate, a 1.400 msnm, al pie de la Cordillera de los Andes.

“Estoy muy emocionada porque la aceptación fue muy buena y esta edición limitada prácticamente se agotó en dos o tres días, reservando nuestros clientes casi todas las botellas antes de tenerlas listas. Esto habla de la confianza que nos tienen quienes ya conocen la calidad de los productos y nuestra forma de trabajar”, expresó Paola Camsen, directora de Grupo Huentala y brand manager de Dreidel Kosher Wines.

“En la religión judía, el vino simboliza alegría, celebración y santidad, siendo centralpara bendecir el Shabat y las festividades. Representa también la conexión entre locotidiano y lo sagrado. Nos enorgullece poder sumar nuestro granito de arena a esta cultura milenaria, con vinos mundialmente reconocidos por su calidad y nuevos formatos”, agregó.

El nombre “Dreidel” rinde homenaje al tradicional juego de la perinola -o sevivon- que forma parte central de la celebración de Janucá. Conocida como la “fiesta de las luces”, esta festividad comienza la víspera del 25 de Kislev y se extiende durante ocho días. Este año tendrá lugar del 14 al 22 de diciembre, recordando la victoria de los macabeos y la rededicación del Segundo Templo de Jerusalén en el 165 a. C.Las botellas llevan impresa la frase “Nes gadol haiá sham” (“un gran milagro ocurrió allí”), un mensaje que simboliza el espíritu del Dreidel y la inspiración detrás de estos vinos: valorar cada milagro cotidiano que, según sus creadores, se manifiesta en la tierra, en el trabajo humano y en la capacidad de dar nuevo sentido a cada una de las creaciones de Hashem.

Notas de cata de Dreidel Gran Malbec 2023 No Mevushal. De color rojo violáceo oscuro con matices negruzcos, en nariz se destaca por sus marcadas notas de casis, moras, ciruela negra y especias (pimienta, canela, vainilla), aportadas por su paso por barricas de roble. Complejo y sofisticado, en boca presenta una acidez equilibrada, con taninos presentes pero suaves, que se complementan perfectamente con notas florales y ahumadas. Final elegante y prolongado.

Sobre los vinos kosher. Para ser considerado kosher, todo el proceso industrial —desde el origen de la materia prima hasta cada etapa de elaboración— debe cumplir estrictamente con las Normas de Cashrut. En el caso de Dreidel Kosher Wines, el cumplimiento de estas normas son supervisadas por certificaciones rabínicas nacionales (Ajdut Kosher de Argentina) e internacionales (Badatz Beit Iosef de Israel y OU de Estados Unidos).

Contacto comercial Dreidel Kosher Wines: Paola Camsen, +54 9 11 4086-8277.

Tienda Online: https://store.huentalawines.com/

Redes sociales: IG Dreidel Kosher Wines: @dreidelhw / IG Huentala Wines: @huentalawines / Facebook: /HuentalaWines / Linkedin: /HuentalaWines /

Más info:www.huentalawines.com

Grupo Huentala se consolida como referente en turismo kosher Grupo Huentala continúa fortaleciéndose como líder en experiencias de hospitalidad diversificadas, posicionándose con fuerza en un segmento en pleno crecimiento: el turismo kosher. Con propuestas pioneras en el interior del país, los tres hoteles del grupo —Sheraton Mendoza Hotel; Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton— son los únicos en Mendoza que ofrecen alternativas especialmente diseñadas para huéspedes de la comunidad judía con distintos niveles de observancia religiosa.

La oferta de Grupo Huentala abarca degustaciones de vinos kosher, gastronomía “kosher friendly” con opciones vegetarianas y de pescado, y también viandas certificadas para quienes requieren un cumplimiento estricto de las normas del Cashrut. Esta variedad permite que cada visitante elija la experiencia que mejor se adapte a sus prácticas y necesidades, consolidando al grupo como un destino confiable y preparado para recibir turistas nacionales e internacionales que buscan servicios alineados a su modo de vida.

Por otro lado, en ocasiones especiales, los salones de los hoteles se acondicionan para celebraciones religiosas de la comunidad judía. Asimismo, durante la estadía de los huéspedes, se contemplan requerimientos específicos, como la asignación de habitaciones en pisos bajos durante períodos como el Shabat, cuando se evita el uso de ascensores y otros dispositivos electrónicos.

En el ámbito vitivinícola, Huentala Wines destaca como la única bodega de Mendoza que ofrece degustaciones kosher formales, a través de su línea Dreidel Kosher Wines, que incluye etiquetas Mevushal y No Mevushal, incluido un vino más dulce especialmente elegido para acompañar ceremonias y celebraciones religiosas.Además, los visitantes pueden recorrer la finca en Gualtallary, conocer los viñedos y disfrutar degustaciones con o sin maridaje gastronómico.

El sólido posicionamiento kosher del Grupo se integra a una propuesta global que lo reafirma como uno de los conglomerados más importantes del interior del país. Empresa familiar y 100% mendocina, Grupo Huentala sigue la visión de su fundador, Julio Camsen, expandiéndose en sectores como el financiero y fintech (Chimpay, Ohana), el vitivinícola y gastronómico (Huentala Wines, Rastro, La Cabrera, La Tavolata, Acequias Restaurant, Jacarandá Garden Bar), y la industria de la hospitalidad y entretenimiento, con su polo hotelero de 350 habitaciones ubicado en el KM cero de la Ciudad de Mendoza.

Conectados entre sí y convertidos en un auténtico distrito de arte, vino y gastronomía, los hoteles de Grupo Huentala continúan innovando para ofrecer experiencias únicas e inclusivas, reafirmando su compromiso con un turismo diverso y de excelencia.

Por otro lado, Grupo Huentala mantiene un firme compromiso con el cuidado del medioambiente, implementando prácticas sustentables en todas sus unidades de negocio. En este camino, trabaja para cumplir con certificaciones de referencia como “Hoteles Más Verdes”-promovida por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), validada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y reconocida por el Ministerio de Turismo de la Nación-; y el “Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola” de Bodegas de Argentina, entre otras.

Además, invita a sus clientes a sumarse a estas acciones responsables en favor del planeta.

Reservas Sheraton Mendoza Hotel: +54 9 2616 62-4856 /[email protected]

Reservas Huentala Hotel: +54 9 2617 17-4645 / [email protected]

Reservas Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton: +54 9 2616 16-1922

[email protected]

Visita guiada a la bodega, degustaciones y almuerzos en Rastro by Huentala Wines: +54 9 2615 79-1852 / [email protected]

Más información: www.grupohuentala.com.ar