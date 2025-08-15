El Club del Manager realizó su primer Summit Empresarial en Cofarmen: liderazgo con propósito en tiempos de transformación

· Alfredo Prospitti (ENFER) – Habilidades de comunicación

· Federico Azeglio (HDIM Consulting Group) – Conversaciones difíciles con los equipos

· Diego Molinuevo (FPS Corporation) – Gestión del cambio y adaptación

· Fernando Berselli (Alfajores Entre Dos) – Liderazgo efectivo en equipos de tr

Durante la apertura, la Comisión Directiva del CDM presentó la misión de la Fundación: potenciar el liderazgo en la región mediante capacitación, networking y el desarrollo de vínculos profesionales duraderos. También se anunció la próxima actividad destacada: la masterclass exclusiva de Jordi Alemany —speaker internacional, mentor y autor reconocido por Forbes—, a realizarse el 10 de septiembre en el Hotel Hilton Mendoza, en alianza con Human Spirals.

En palabras de la organización, “este primer Summit Empresarial es un paso importante para seguir construyendo una comunidad de líderes comprometidos con el desarrollo de mejores organizaciones y, en consecuencia, de una mejor sociedad”.

El próximo encuentro del ciclo de Summits será el 15 de octubre en Espacio Lodo, con un panel de cinco líderes y la participación especial de Paula Molinari.

Fundación El Club del Manager



[email protected]

www.clubdelmanager.org