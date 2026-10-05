Conocé a los Endeavor Mentors 2026: validá tu negocio con el consejo de los expertos

Los Endeavor Mentors son un grupo de profesionales con amplia experiencia, listos para compartir su conocimiento con emprendedores y pymes. Ofrecen herramientas concretas sobre temas que van desde la validación de una idea hasta las ventas, el financiamiento, la marca, el liderazgo y la inteligencia artificial, para llevar cada negocio al siguiente nivel. El espacio funcionará de 16.20 a 18 en la Sala 1.

Experiencia Endeavor Cuyo 2026, un evento que reunirá a emprendedores, innovadores y grandes referentes del ecosistema en el complejo Naves y Báscula (Las Cubas 201).

A continuación te presentamos a los mentores de esta edición, que compartirán su experiencia para ayudarte a validar tu negocio y hacerlo crecer.