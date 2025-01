Mauricio Stornini, el mendocino que le cambió la cara a Carrodilla con una mini ciudad

Mauricio Stornini - empresario - Vistapueblo - construcciones - desarrollos inmobiliarios Mauricio Stornini es de General Alvear, ingeniero y quien construyó una mini ciudad en Luján de Cuyo. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

En Vistapueblo conviven un edificio inteligente, espacios residenciales, una zona comercial y gastronómica y hasta un área de servicios para la salud. Todo en un mismo lugar, bajo la idea de una mini ciudad que vino a aportar vitalidad a un distrito de Luján echado de menos como Carrodilla.

Proyectos inmobiliarios bajo el concepto de mini ciudades

A los 18 años, Mauricio Stornini se vino de General Alvear a la capital mendocina para estudiar ingeniería. Su hermano Fernando también es ingeniero. Su papá los introdujo en el universo de la construcción hasta que decidieron iniciar un emprendimiento familiar para desarrollar proyectos tanto de obra pública como privada.

Abocado él al sector privado, a mitad de junio del 2020, en medio de la pandemia encaró Vistapueblo, esa innovadora propuesta que lo llena de orgullo porque -confiesa en esta entrevista con Diario UNO- "Carrodilla es un distrito hermoso, bien ubicado, pero envejecido" al que pretende "seguir transformando" ahora con Alvear, "el primer edificio en altura con estructura de acero" en Mendoza.

Stornini relata que sus primeros pasos los dio trabajando para una empresa local como ingeniero electrónico hasta que empezó a ayudar a su padre -fallecido en 2005- con su actividad en la constructora "que en esa época apuntaba a todo lo que era movimiento de suelos".

Mauricio Stornini - empresario - Vistapueblo - construcciones - desarrollos inmobiliarios Stornini está lanzando Alvear Sense, un edificio residencial y de alta gama ubicado dentro del complejo Vistapueblo. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Fernando, su hermano, estudiaba ingeniería civil en ese entonces y cuando se recibió "empezamos a focalizar toda nuestra actividad en la obra civil pública y privada", cuenta Mauricio y dice que en uno de los tantos sacudones económicos de este país "entendimos que podíamos dividir fuerzas, achicar riesgos y armar una empresa nueva que se dedicara sólo a los desarrollos inmobiliarios privados como nueva unidad respaldada por la constructora original".

De Alvear al mundo para innovar en proyectos inmobiliarios

Nacido en el departamento de General Alvear, Mauricio Stornini hizo la secundaria en la escuela técnica Enet N°1 egresando con el título de técnico mecánico.

"De ahí me vine a estudiar Ingeniería en Electrónica y Electricidad a la Ciudad de Mendoza, mientras el resto de mi familia seguía viviendo en mi ciudad natal", recuerda hoy quien desarrolló su vida laboral y formó una familia junto a su esposa Jimena Quintana y sus tres hijos: Brunella de 20 años, Francesco de 15 y Stefano de 10.

Jimena es quien se encarga del diseño de interiores del Edificio Corporativo Alvear y del Edificio Residencial Alvear Sense en Vistapueblo, Carrodilla.

Su secreto para que un emprendimiento familiar triunfe

-¿Cómo es formar una empresa familiar? En tu caso, ¿cuáles son los desafíos que te presenta? ¿Cómo logran con tu hermano Fernando aprovechar lo mejor de cada uno para cumplir metas compartidas?

-Las empresas familiares son muy complejas y difíciles de sostener en el tiempo. Las ventajas indudables son las que surgen de compartir riesgos, éxitos, decisiones y derrotas con personas que son tu sangre; por lo que la confianza, la dedicación y los tiempos compartidos hacen que los comienzos sean más fáciles, por lo menos en mi caso.

Hoy somos bastante independientes con Fernando. Mientras a él le toca dirigir una empresa de actividad totalmente pública, a mí me toca la privada. Las dos actividades son muy intensas y distintas, con un factor común que es construir. Fernando es mi compañero de trabajo, siempre me apoyó, me bancó y me ayudó a no estar solo. Generalmente las decisiones importantes las tomamos juntos con un directorio en ambos casos. También mi hermana Carolina forma parte del directorio y es quien se desempeña en tareas bancarias y administrativas de la constructora; nos apoyamos mucho en ella por su capacidad y la confianza que nos une.

Mauricio Stornini - empresario - Vistapueblo - construcciones - desarrollos inmobiliarios Mauricio Stornini tiene muy buena relación con sus hermanos. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Para que la relación familiar no se quiebre, más que a la confianza Mauricio Stornini apuesta a "la capacidad esperada de alguno de nosotros para que en los momentos críticos se logren llevar las discusiones al diálogo, al respeto y al entendimiento".

"Siempre es bueno entrar en modo 'recalculando' y a veces no es fácil pero hay que lograrlo como sea para no desenfocar con los objetivos fijados", sostiene el empresario y reflexiona: "Es muy importante saber y lograr dejar las cosas de poco peso a un lado en una empresa familiar porque en una base de broncas y rencores difícilmente se pueda construir algo".

En los desarrollos inmobiliarios, "persevera y triunfarás"

-A 30 años de la fundación de la constructora, ¿cuál es la clave para permanecer y ser referentes de la innovación arquitectónica en Mendoza?

-La perseverancia, el amor que se le pone a los detalles y el trabajo en equipo. Nada es porque sí. Nada surge por arte de magia. Todo necesita maduración, mucho tiempo y esfuerzo.

-¿Cómo te definirías hoy, con la trayectoria que te respalda, y cuánto se modificó esa definición en base a las perspectivas que tenías en los inicios de tu carrera?

-Soy un peleador incansable de mi trabajo, obsesivo de los detalles. Siempre me puse objetivos y recuerdo siempre haberlos tenido que pelear, pasarla mal para después encontrar los resultados esperados. Nadie me enseñó a perseverar y luchar por mis objetivos. Es innato de cada uno.

Mauricio Stornini - empresario - Vistapueblo - construcciones - desarrollos inmobiliarios Con su proyecto inmobiliario, Mauricio Stornini logró transformar Carrodilla en Luján de Cuyo. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Con Vistapueblo le cambió la cara a Carrodilla en Luján

-¿Coincidís en que con Vistapueblo le cambiaste la cara a un distrito estratégico de Luján de Cuyo como es Carrodilla?

-Coincido plenamente. Carrodilla es un distrito hermoso de Luján, bien ubicado, pero envejecido y dentro de una Argentina postergada por la pobreza que nos abrazó a todos. Pretendemos seguir transformando este pedacito de Luján y sé que lo vamos a lograr.

Vistapueblo - construcciones - desarrollos inmobiliarios - Edificio Alvear - edificio inteligente Vista aérea de esa mini ciudad que Stornini levantó en Carrodilla, Luján de Cuyo. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

-¿Creés que se dio también en un momento oportuno como fue la pandemia?

-Siempre hay una oportunidad en Argentina. Nosotros necesitábamos trabajar y en un momento donde el eslogan era "el home office vino para quedarse" emprendimos un edificio de oficinas... 2 de junio de 2020. Alvear es el primer edificio en altura con estructura de acero en la provincia y el primer edificio con certificación bajo normas Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) en Mendoza.

Mauricio Stornini se refiere al sistema de certificación internacional Leed que fue desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos.

Está desarrollando un edificio inteligente en Vistapueblo

-A Vistapueblo se suma el edificio inteligente: Alvear Sense. ¿De qué se trata y en qué estadio de desarrollo se encuentra hoy?

-Alvear Sense es un edificio residencial, a diferencia del Edificio Corporativo Alvear, que es totalmente de oficinas. Sense es un edificio casi tres veces el tamaño del anterior el que supera los 18.000 m2 y mantiene la los estándares de calidad de la marca Alvear. Este edificio tiene dos alas de 32 unidades cada una, 3 plantas de parking y también una planta en el roof con todos los servicios proyectados en sintonía y calidad de vivienda planteada. El edificio se encuentra en obra y en construcción de fundaciones.

-¿Qué otro punto de Mendoza tomarías hoy para lograr lo hiciste en Carrodilla?

-Empezaremos en muy poco tiempo con un proyecto nuevo que se llamará Quarenta. Se trata de un complejo de mayor escala pero con un concepto similar al de Vistapueblo Ciudad. Estará ubicado en la misma zona, sobre la lateral del Acceso Sur en Lujan de Cuyo.

¿Cómo serán las ciudades del futuro?

-¿Cuál es tu sueño para cumplir en la provincia, y cuál tu mayor logro cumplido, ese que te llena de orgullo?

-Como mendocino mi sueño es desarrollar a mayor escala la zona de Lujan de Cuyo con los proyectos en cartera que vienen. Considero que Vistapueblo es mi mayor sueño cumplido después haber podido consolidar todas las empresas del grupo.

Vistapueblo - construcciones - desarrollos inmobiliarios - Edificio Alvear - edificio inteligente El conjunto de edificios Alvear se incorpora a Vistapueblo en el corazón de Carrodilla. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

-¿Cómo ves a la provincia en el mapa mundial respecto a su desarrollo inmobiliario y urbanístico? ¿Cuáles son algunas de las características que marcarán las ciudades del futuro?

-Mendoza está de moda en el mundo y creo que está todo por verse. Creo que viene una mejor Argentina porque las condiciones están cambiando para bien. Espero no equivocarme, pero me la voy a jugar. Las ciudades del futuro serán las que inviertan en una planificación anticipada, se ordenen y ofrezcan mejores condiciones para trabajar y vivir.

-¿Y qué busca hoy la sociedad para vivir mejor, cómo lograrlo en medio de la crisis?

-La sociedad necesita estabilidad para poder planificar sus ingresos y seguridad jurídica para proteger sus ahorros. Creo que viene una nueva etapa, un cambio cultural, una política más moderna que se va a arrimar a la que sucede con éxito en gran parte del mundo. Sin previsión y estabilidad será imposible acceder al crédito, condición necesaria y vital para el crecimiento y el éxito de cualquier proyecto.

Vistapueblo - construcciones - desarrollos inmobiliarios - Edificio Alvear - edificio inteligente Vistapueblo ofrece todo en un mismo lugar: trabajo, esparcimiento, servicios de salud y gastronomía. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

-¿Cómo se hace para proyectar mega emprendimientos inmobiliarios en un país con tantos vaivenes como Argentina? ¿Pensaste alguna vez radicarte fuera del país?

-Cuando un proyecto es bueno, en general el dinero aparece. Obviamente que las condiciones determinan la velocidad . Esto determina que un proyecto, sea grande o pequeño, se planifique con distintos escenarios de país y un esquema de crecimiento basado en diferentes etapas.

Antes de despedirse, el desarrollador inmobiliario revela: "Pensé muchas veces en hacer cosas afuera del país, pero ya sea por las oportunidades poco definidas, por las escalas planteadas o por el solo hecho de pensar en empezar de cero, no lo hice".