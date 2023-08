Es más, a propósito del furor por la muñeca más famosa del mundo, este año salió a la venta la primera Barbie con síndrome de Down, con el objetivo de “ofrecer la oportunidad de que más niños se vean reflejados en este juguete, y con la intención de que este refleje el mundo que les rodea”, explicaron desde la fábrica estadounidense Mattel Inc.

descarga (2).jpg Barbie.

¿Y en Mendoza cómo se refleja la tendencia al juguete inclusivo? Existen cada vez más emprendimientos que se suman a las preferencias de los chicos y las chicas; así como comerciantes advierten la demanda infantil en un lento pero firme aumento.

Una casita para el Hombre Araña

Claudia Dalla Via tiene 64 años y hace más de 20 que está al frente de Nova Madera, una fábrica que vende artículos en MDF y se aggiorna incorporando ahora maquinarias en 3D que le permitan crear juegos para personas con discapacidad.

“Este año empezamos a hacer juegos didácticos que no sean sólo las típicas casitas para las nenas, porque los varones también quieren sus casitas para jugar con sus muñequitos. Por eso hemos diseñado una casita para Spiderman con telas de araña en su interior”, anuncia Claudia, quien explica que su negocio fue cambiando con los años “en función de las épocas, de lo que te van pidiendo los chicos”.

Y entre las novedades de su fábrica, ubicada en Guaymallén, revela: “Queremos también dedicarnos a los niños ciegos o con otra discapacidad para lograr la integración en el juego con otros niños, porque en el mercado de eso no hay nada, o hay muy poco”.

De su emprendimiento, a Claudia Dalla Via la entusiasma ofrecer productos que se compartan en familia y que puedan ser intervenidos por cada usuario a su gusto y placer. “Vendemos, por ejemplo, las casitas para armar y no ya armadas, para que tal vez ese niño o esa niña se ponga a crear y hasta se ponga con su mamá o su papá y así que haya más comunicación entre ellos; hace 10 años esta posibilidad no existía”, cuenta la comerciante sobre esos valores de unión familiar y de integración social que trata de aportar a la comunidad desde su empresa.

Dalla Via describe que en su fábrica y local comercial encontrarán “todo lo que son juegos de encastre, juegos para armar, piden mucho los juegos Montessori, juegos para trepar, de mayor a menor, el dominó, el memotex, más en la línea didáctica y de entretenimiento para niños y niñas por igual”.

WhatsApp Image 2023-08-16 at 13.00.08 (1).jpeg Claudia Dalla Via, de Nova Madera, con su casita para el Hombre Araña. Cristian Lozano

Y en cuanto a las tendencias actuales, remarca: “Se busca la interacción del juego con el niño, y es una buena forma para sacarlos del aislamiento de las pantallas, del celular”.

En sus juegos inclusivos, hay uno que es de números y letras, para escribir o sacar cuentas; hay rompecabezas que son indistintos para nenes o nenas; inclusive “las casitas de muñecas ahora también las buscan los varones para sus muñecos, para sus Spiderman, y por eso hemos diseñado una casa con telas de araña para ellos”.

Claudia, madre y abuela, ve con esperanzas y muy buenos ojos la mirada de las infancias acerca de la integración social. “Va cambiando la tradición del juego de nenes y el juego de nenas, y eso es muy bueno. Ya no hay tanta diferencia, se van adaptando para ambos géneros. Y eso uno lo ve hasta en su propia familia. Me parece bárbaro, porque es lo normal de toda la vida, nada más que antes nos inculcaban que las muñecas eran para las nenas y los autitos para los varones”, sostiene.

Nova Madera no sólo se dedica a los juegos o juguetes infantiles, también a los artículos para artesanos o artísticos y a productos empresariales.

Juegos en deconstrucción

Apapacha surgió en pandemia cuando Florencia Guiraldes (34) necesitaba ocupar su mente en algo que la apasionara. Y así se encontró con su costado artesanal, combinando la decoración con su amor por los niños y las niñas. Se dio cuenta de que quería encontrar eso distinto que no estaba en el mercado para su propio hijo, por entonces de cinco años.

Define a su emprendimiento como “una tienda de mimos con forma de objetos”. La madera es lo que se destaca en la materia prima de sus juguetes, la mayoría al natural para que quien los tenga, los intervenga. “Tengo mis proveedores que son carpinteros, yo pongo la idea, es un trabajo en equipo, siempre con la intención de brindar aquello que no lo ves en otro lugar y que sea para compartir, sin distinción de género ni edad”, explica Florencia sobre su marca que se consigue de forma online a través de las redes sociales, y en diferentes ferias de artesanos y showrooms.

“La esencia de Apapacha son los juegos clásicos de madera, objetos de decoración y textiles como muñecos de telas, mantitas, alfombras, sonajeros, guirnaldas; muchos son estimulantes para personas mayores también, sea que usan mis creaciones por gusto o por una necesidad”, aporta Guiraldes sobre juegos que crea ella y que sirven, por ejemplo, para ejercitar la mano después de una fractura o para ejercitar la memoria. “Lo mejor es cuando me cuentan las abuelas o los abuelos que lo comparten con sus nietos y nietas”, comenta con satisfacción.

WhatsApp Image 2023-08-16 at 13.01.44.jpeg Florencia Guiraldes, de Apapacha, y sus juegos de madera para niños y niñas. Cristian Lozano

Los tonos pastel o tierra abundan en sus productos lúdicos, con la premisa de ofrecer “un juego libre para que los chicos y las chicas usen la imaginación, su creatividad y los compartan”.

“En las ferias me pasa que los papás me preguntan para qué sirve tal juego y cuando termino de explicar el niño ya está jugando a su manera, porque tiene mil formas de jugarlo y todas están bien”, sostiene la joven emprendedora.

Desde su lugar, opina que los adultos, desde los 40 en adelante, “aún no estamos deconstruidos al 100 por 100, en cambio, los niños y las niñas sí, en las infancias es algo natural y los adolescentes o jóvenes veinteañeros ya lo resolvieron también”.

Se imponen los accesorios y la ropa unisex en bebés

Conocer el desarrollo infantil como psicopedagoga la ayudó mucho a la hora de emprender Arimunani, una propuesta de ropa y accesorios de bebé que llevó a Mariela Leiva a ser finalista recientemente en un concurso internacional de mujeres emprendedoras.

El certamen latinoamericano Proyecto ME de Teads seguramente valoró en ella y sus diseños la innovación que responde a las exigencias de los consumidores de este tiempo.

Mariela relata cómo surgió Arimunani: “Soy psicopedagoga, hace poco más de 10 años que inicié este emprendimiento, cuando estaba embarazada de mi tercer hijo. Buscaba accesorios modernos, prácticos, y no conseguía. Entonces empecé a fabricar. He ido creciendo, agregando más productos. Trabajo con tejedoras, le doy mi toque a lo que vendo, siempre basándome en lo que me pide el cliente”.

Así fue que terminó dejando su carrera de psicopedagogía por Arimunani, tomó los hilos y las agujas y se puso a crear ropa para los primeros 36 meses de vida de un bebé o una beba. Hoy tiene su taller de diseño y showroom, además de una tienda virtual.

“La preferencia y los gustos de los clientes ha ido cambiando un montón. Hoy es normal que una mamá te diga que tiene una nena pero que no quiere nada rosa”, afirma Leiva, de 44 años, y sentencia: “La ropa de bebé hoy es unisex, el beige, los tonos tierra o nude y el negro son los colores que más se buscan”.

En su experiencia, la emprendedora contó que “hay telas con diseño que compro pensando en los bebés, por ejemplo, y terminan siendo para las bebas también”.

Toallones con capucha con el nombre del bebé bordado a mano o recibidores confeccionados por ella copan las estanterías de su showroom, donde no se perciben diferencias entre el sector de nenes ni el de nenas.

WhatsApp Image 2023-08-16 at 13.00.54.jpeg Mariela Leiva, de Arimunani, y su ropa unisex donde predomina el negro, los grises y colores tierra. Cristian Lozano

“También me dedico a hacer los elementos para jardín de infantes, como las bolsitas de higiene, y son los niños los que eligen las telas y muchas veces la nena elige la misma tela que el varón, o al revés”, comenta Mariela. “Sea una tela rosa o con dinosaurios, no hacen distinción; si les gustó, listo. Entonces quizás una nena elige un diseño con avioncitos y la mamá me pide que sean rosados; o un nene elige un diseño con unicornios. Para los niños y las niñas es natural, no les importa ni están condicionados por su género. En cambio, los adultos todavía no están muy preparados”, considera.

El color negro en ropa para recién nacidos es tendencia, confirma Leiva, “pero es muy raro que lo elija una abuela”, advierte. “Y también me pasa de mamás que te dicen que a ellas no les importa pero que al papá no le va a gustar si una ropita para su varón tiene un moñito”, cuenta la fundadora de Arimunani.

Otro tema le llama la atención a Mariela Leiva son “los nombres que le ponen ahora a los bebés y son unisex, o hasta inventados; muchas veces tengo que preguntar si el nombre es de origen femenino o masculino”, reconoce. Y destaca que sus clientes y clientas “eligen telas neutras y que les borde el nombre del recién nacido de color también neutro”.

Una Feria del Juguete “nacional y popular”

Para esta fecha es tradición que los espacios verdes se conviertan en plataforma de ferias del juguete. Y una, especialmente, es la que organiza la Asociación Civil Mendocina del Juguete, que agrupa a casi un centenar de jugueteros de la provincia y que desde hace 35 años se desarrolla en diferentes departamentos del Gran Mendoza en la previa al Día de la Niñez. Esta edición tiene lugar en el Parque Metropolitano de Maipú, desde el jueves pasado hasta este domingo inclusive.

Guillermo Mastronardi es quien preside la asociación y se mostró sincero a la hora de dar su percepción acerca de los juguetes inclusivos. “La verdad, en nuestra Feria del Juguete lo que abunda es el juego o el juguete de siempre, que son caballitos de batalla; se ofrece lo que más sale”, justifica el comerciante y no tarda en poner la crisis económica del país –con freno a las importaciones mediante- como un problema a la hora de innovar.

La Feria del Juguete estuvo este año integrada por unos 200 puestos y para esta jornada de celebración, desde el mediodía ofrece -además de múltiples productos a la venta- shows de payasos, malabaristas, sorteos y actividades recreativas que propone la Municipalidad de Maipú.

“La mamá y el papá no tienen tiempo para dedicar a la hora de elegir un juguete, no hacen una elección tan inclusiva, digamos”, considera Mastronardi. Y completa: “Va muy lento ese tema para introducirlo a la parte social, lamentablemente vemos lo mismo que hace años; el vendedor ofrece lo que el comprador le pide, y hoy no vemos una tendencia tan importante en ese sentido aunque sí los chicos están pidiéndolo, creo que vamos hacia ese camino”.

Mastronardi confiesa que tanto él como sus colegas “no tenemos la posibilidad de incursionar en el rubro de los juguetes inclusivos, hoy los puesteros necesitamos comer, ya no lo hacemos para ganar un extra para las vacaciones”.

Sin embargo, su reflexión apunta a pensar el asunto desde lo sociológico más que desde lo comercial. “Todavía la sociedad no incorpora demasiado la inclusión, la gente no lo demanda; es una cuestión cultural; el comercio se mueve por la oferta y la demanda”, admite para detallar que las muñecas, las pelotas y los camioncitos “siguen siendo los que más se venden”.

