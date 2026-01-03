El pueblo de Chile ideal para hacer una escapada de paso a Viña del Mar

Uno de los atractivos turístico principales es el Parque Belén, una plaza amplia con juegos infantiles, fuentes y espacios para caminar. También hay opciones para comer, como restaurantes con comida chilena, peruana o rápida. Es común parar aquí para almorzar o tomar un café antes de seguir viaje.

pueblo villa alemana 2 El pueblo ideal para una escapada corta en Chile.

La distancia a Viña del Mar es de solo unos 22 kilómetros por ruta, lo que toma alrededor de 20 minutos en auto. Hay conexión directa por la Ruta 60 o el Metro Valparaíso, que llega hasta Limache pasando por esta ciudad. Esto la hace ideal para una escapada rápida hacia las playas de Reñaca o el centro de Viña del Mar.

Villa Alemana ofrece una alternativa calma para quienes van a la costa. Puedes combinar un paseo por sus plazas con la llegada rápida a Viña del Mar. Es un pueblo recomendado para familias o tursitas que buscan evitar el tráfico directo en temporada alta y disfrutar de un stop práctico.