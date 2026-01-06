El pueblo camino a Viña del Mar que todos saltean pero tiene un centro turístico

Muchos viajeros que van desde argentina hacia la costa de Chile eligen la Ruta 68 para llegar rápido a Viña del Mar. En ese trayecto pasan por varios puntos, pero hay uno que la mayoría ignora por completo. Se trata de un pequeño pueblo rural que queda un poco desviado, aunque accesible, y que no aparece en los itinerarios típicos de turistas apresurados.
Este pueblo es tranquilo, con campos agrícolas y vistas al valle del Aconcagua. La gente suele pasar de largo porque prioriza las playas o los centros urbanos más conocidos. Sin embargo, quienes se detienen descubren que hay opciones para descansar y disfrutar del aire libre sin las multitudes de los destinos principales.
El pueblo camino a Viña del Mar
El pueblo en cuestión es Purehue, ubicado en la comuna de Hijuelas, en la Región de Valparaíso. Es un sector rural pequeño, con casas dispersas y una historia ligada a la agricultura, como el cultivo de tabaco en décadas pasadas. Muchos lo saltean porque está en el camino interior hacia el valle, no directamente en la autopista principal.
Purehue forma parte de la zona de Romeral, y aquí se encuentra el principal atractivo: el Centro Turístico Valle El Romeral. Este complejo es ideal para familias y grupos turísticos que buscan un día de recreación. Cuenta con varias piscinas de diferentes tamaños, incluyendo un tobogán grande que atrae a niños y adultos.
El Valle El Romeral ofrece áreas de picnic, quinchos para asados y espacios verdes para relajarse. Abre principalmente en temporada de verano, de martes a domingo, y es conocido por su ambiente familiar y precios accesibles. Las piletas están bien mantenidas, con agua limpia, y hay opciones para comer en el lugar o llevar comida propia.
Aunque Purehue no es un destino masivo como Viña del Mar o Valparaíso, vale la pena una parada si viajas con tiempo. Es una alternativa tranquila para evitar el tráfico costero en días pico y disfrutar de un centro turístico completo en medio del campo. Muchos visitantes del pueblo lo recomiendan para un día completo de diversión acuática sin tener que llegar hasta la playa.