El pueblo camino a Viña del Mar que todos saltean pero tiene un centro turístico

Purehue forma parte de la zona de Romeral, y aquí se encuentra el principal atractivo: el Centro Turístico Valle El Romeral. Este complejo es ideal para familias y grupos turísticos que buscan un día de recreación. Cuenta con varias piscinas de diferentes tamaños, incluyendo un tobogán grande que atrae a niños y adultos.

pueblo purehue La principal atracción turística de este pueblo.

El Valle El Romeral ofrece áreas de picnic, quinchos para asados y espacios verdes para relajarse. Abre principalmente en temporada de verano, de martes a domingo, y es conocido por su ambiente familiar y precios accesibles. Las piletas están bien mantenidas, con agua limpia, y hay opciones para comer en el lugar o llevar comida propia.

Aunque Purehue no es un destino masivo como Viña del Mar o Valparaíso, vale la pena una parada si viajas con tiempo. Es una alternativa tranquila para evitar el tráfico costero en días pico y disfrutar de un centro turístico completo en medio del campo. Muchos visitantes del pueblo lo recomiendan para un día completo de diversión acuática sin tener que llegar hasta la playa.