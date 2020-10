El Gobierno advirtió que habrá cortes de luz en verano

De acuerdo con lo que explicó Martínez al sitio especializado Econojournal, el incremento de las tarifas todavía no se ha definido, pero aseguró que están “trabajando para que el -usuario- que la puede pagar se le cobre el costo de la tarifa” y el que no pueda, “poder llegar con el subsidio de una manera más individualizada”. Y aclaró: “Si querés cobrarle a alguien que no puede pagar, no lo vas a lograr por más que quieras”.