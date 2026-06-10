El cartonero que quería ser chofer de colectivo y logró cumplir su sueño

La iniciativa de Alejandro generó admiración entre los vecinos: "La gente se reía o se ponía contenta por el carro, más que nada, porque nunca habían visto algo así”. Por otro lado, el joven contó que trabaja desde los seis o siete años embolsando las compras de los clientes en un supermercado.

Alejandro Ezequiel Abad El joven armó su propio carro-colectivo con ayuda de su padrastro y de su ingenio. Imagen: TN.

Sueño cumplido

La historia de Alejandro llegó a Adrián Marzola, directivo de la línea de colectivos 124. La empresa le brindó la oportunidad de capacitarse para obtener la licencia para trabajar como chofer y cumplir su objetivo.

"Pudimos ver que tenés un sueño por cumplir, que tenés pasión por el colectivo, que tenés determinación para cumplir este sueño. Que tenés una visión particular de la calle, que es muy acertada, y nosotros hemos decidido acompañarte en este camino", comentó Marzola.

En ese entonces, el joven quedó "shockeado" y muy agradecido. "Es un milagro de Dios", dijo frente a cámara mientras lloraba de la emoción con su familia.

Alejandro Ezequiel Abad Alejandro cumplió su sueños y hoy tiene licencia de chofer. Imagen: TN.

Recientemente, Alejandro finalizó el curso, así que logró recibirse de chofer de colectivo. En una entrevista con TN el joven contó cómo se siente: "Estoy muy sorprendido cada día que subo al colectivo. Más ganas de hacerlo. Salgo con amor... le bajo la suspensión a la gente para que puedan subir".

El directivo de la línea 124 destacó el compromiso y la dedicación que Alejandro mostró durante todo el proceso de formación.