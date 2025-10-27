El arzobispo de Mendoza se reunió con el papa León XIV en el Vaticano

papa-leon-xiv.jpg El papa León XIV.

En otra parte de su comunicación explicó que fue "un momento de mucha fraternidad" en el que rememoraron "la visita de Francisco a Perú, cuando León XIV era obispo de Chiclayo y me tocó acompañar esa ocasión como parte de la Iglesia de la Argentina, que estaba allí también recibiendo al Santo Padre”.

“Ha sido un encuentro también donde pudimos compartir temas de la vida y la misión de la Iglesia en general. Sobre todo, referirnos a los recientes jubileos de los equipos sinodales y de los movimientos sociales”, continuó.

“Me voy con el corazón lleno de esperanza de este camino que la Iglesia ha iniciado de la mano del papa León XIV. Para todos ustedes, con mucha alegría”, concluyó.

El papa León XIV ya recibió a otros obispos, religiosos y laicos

El papa León XIV desde su asunción ha recibido a obispos, religiosos y laicos de Argentina. La semana pasada, lideró una audiencia con 170 delegados de movimientos sociales en el Encuentro Mundial de los Movimientos Populares (EMMP), celebrado en Roma, en la que estuvieron dirigentes argentinos.

El pontífice abrió con un fuerte mensaje que recordó el legado de Francisco: “La tierra, el techo y el trabajo son derechos sagrados por los que vale la pena luchar. Quiero que me oigan, que me escuchen decir: ¡Estoy con ustedes! ¡Estoy con ustedes".

papa leon xiv movimientos sociales Movimientos sociales se reunieron con el papa León XIV.

“Las periferias a menudo invocan justicia y ustedes no gritan por desesperación, sino por deseo: su voz se alza buscando soluciones en una sociedad dominada por sistemas injustos. Y no lo hacen con microprocesadores o biotecnologías, sino desde el nivel más elemental, con la belleza de la artesanía. Y esto es poesía: ustedes son poetas sociales”, destacó.

En la audiencia estuvieron presente delegados argentinos, como por ejemplo Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y miembro del comité organizador. El dirigente es cercano a Juan Grabois, quien fue electo diputado nacional en las elecciones de este domingo.