El agro impulsó el crecimiento económico y avanzó 18,1% en el primer trimestre

Los sectores primarios aportaron en conjunto más de un punto porcentual al crecimiento total del Producto Interno Bruto y se ubicaron al frente de la actividad económica nacional.

El campo consolidó su recuperación

El desempeño de la actividad agropecuaria durante los primeros meses de 2026 confirmó la aceleración que el sector había comenzado a mostrar hacia fines del año pasado.

A mediados de 2025, el crecimiento del agro había sido de apenas el 1%. Sin embargo, la actividad logró revertir ese estancamiento y cerró el año con una expansión cercana al 19%.

Durante el primer trimestre de 2026, el sector mantuvo ese fuerte impulso y volvió a convertirse en uno de los principales sostenes de la economía argentina.

La evolución muestra una recuperación sostenida de la producción agropecuaria, que pasó de un crecimiento moderado a mediados del año pasado a una expansión de dos dígitos durante los últimos meses.

A pesar de los desafíos, el sector primario argentino sigue respondiendo bien. Imagen ilustrativa.

Las exportaciones crecieron 9,8%

El aumento de la producción también tuvo un impacto directo sobre el comercio internacional. Las exportaciones generales crecieron 9,8% interanual durante el primer trimestre, impulsadas en gran medida por la oferta de bienes primarios.

El desempeño exportador permitió compensar los retrocesos registrados en otros componentes de la economía.

Entre las caídas del período aparecen la inversión en maquinaria, las importaciones y el consumo público.

De esta manera, el agro no sólo encabezó el crecimiento desde el lado de la producción, sino que también tuvo un papel determinante en la expansión de las exportaciones y en el resultado general de la economía durante el comienzo de 2026.