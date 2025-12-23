EE. UU. realiza intensas maniobras aéreas en Puerto Rico ante la creciente tensión política en Venezuela

Puerto Rico ha servido como un centro operativo clave para estas actividades: en los últimos meses se ha reactivado la base de Roosevelt Roads cerrada desde 2004 para albergar aeronaves de combate de última generación, incluidos múltiples F-35 Lightning II, marcando la mayor concentración de cazas de este tipo en la isla en décadas.

Las imágenes, captadas en un contexto regional marcado por la escalada de tensiones entre Washington y Caracas, muestran aeronaves estacionadas en la plataforma

Entrenamiento, demostraciones y preparación

Las maniobras reportadas incluyeron no solo vuelos de combate, sino también ejercicios combinados entre diversas unidades aéreas y helicópteros de transporte. Los F-18, cazas multifuncionales, realizaron despegues y patrones de vuelo coordinados, mientras que helicópteros como los Black Hawk y AH-1 Cobra ejecutaron acercamientos de entrenamiento y maniobras de descenso aéreo.

Este tipo de ejercicios, aunque anunciados como parte de la rutina de entrenamiento, ocurren en paralelo con otras señales de reconfiguración militar estadounidense en la región, incluida la presencia reforzada de drones MQ-9 Reaper y aviones de patrulla marítima desde bases puertorriqueñas.

Reacciones y riesgo de escalada

Aunque el Pentágono y funcionarios de Washington suelen enmarcar estos despliegues dentro de operaciones de preparación y lucha contra delitos transnacionales, la presencia visible de aviones de combate de última generación en Puerto Rico ha generado preocupación en varios sectores regionales. Caracas ha denunciado previamente la detección de aviones de combate estadounidenses cerca de sus costas, calificando esos movimientos como provocaciones o amenazas a la seguridad soberana venezolana.

Por su parte, expertos en geopolítica señalan que estas maniobras también forman parte de una estrategia más amplia de disuasión y presión militar en el Caribe, a medida que la administración estadounidense intensifica sus acciones en torno a Venezuela, desde despliegues navales hasta advertencias diplomáticas y sanciones económicas.

Aviones militares estadounidenses realizaron prácticas de despegue y aterrizaje en Puerto Rico en medio de las tensiones en Venezuela

La reactivación de Roosevelt Roads Naval Station no solo sirve para maniobras de vuelo: su ubicación geográfica a pocos cientos de kilómetros del continente sudamericano la convierte en un punto clave para operaciones de vigilancia, reconocimiento y potencial proyección de fuerza. Desde allí, Estados Unidos ha desplegado cazas de quinta generación, helicópteros y aeronaves de transporte, incrementando la capacidad de respuesta rápida en un área considerada crítica por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas.