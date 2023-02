EDICTO: VIANI DANIEL HUGO C/ SUCESORES DE SEIN JOSE P/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos N° 262.459

Tribunal de Gestión Asociada Civil Primero en autos N° 262.459 “VIANI DANIEL HUGO C/ SUCESORES DE SEIN JOSE P/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA” hace saber a SEIN MARIA MERCEDES PATRICIA, DNI 16.256.216 de ignorado domicilio, los decretos de fs. 17, 21 y 132 en su parte pertinente: “Fs. 17. Mendoza, 22 de Octubre de 2018. I- Por presentado, parte y domiciliado en el carácter invocado. Por constituído el domicilio legal a sus efectos y denunciados los datos personales... Oportunamente, de la demanda interpuesta, TRASLADO al titular registral por el término de VEINTE (20) DÍAS para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituyan domicilio legal dentro del radio del Juzgado (artículos 21, 72 inc. III, 74, 75, 160, 209, 210 del CPCCyT)... Dispóngase la ANOTACIÓN DE LITIS del presente proceso, respecto del inmueble objeto de autos, inscripto en la Matrícula 3973-4… Hágase saber a los posibles interesados la existencia del presente juicio que pretende usucapir el inmueble ubicado en calle Oruro Nº 2494, Pedro Molina, Guaymallén, Mendoza, por edictos a publicarse en el Boletín Oficial y los Andes por CINCO (5) VECES en forma alternada (art. 209 ap II inc.a) CPCCyT... Fdo. Dr. Fernando Games. Juez.”. “Fs. 21: Atento lo solicitado en el punto III, de la demanda interpuesta, TRASLADO a los sucesores del titular registral por el término de VEINTE (20) DIAS para que comparezca, responda, ofrezca pruebas y constituya domicilio legal dentro del radio del Juzgado (arts. 21, 72 inc. III, 74, 75, 160, 209, 210 del C.P.C.C.yT.) Fdo. Dr. Eduardo Casado. Secretario”. “Fs. 132: RESUELVO: I- Declarar a la Sra. María Mercedes Patricia SEIN persona de domicilio ignorado. IINotifíquese el traslado de la demanda y del presente auto por medio de edictos, a publicarse en el BOLETIN OFICIAL Y DIARIO UNO por el término de TRES DIAS, con dos días de intervalo, bajo responsabilidad de la parte actora; y de conformidad a lo dispuesto por el art. 69 y 72 del C.P.C.C.Y.T…Fdo: Dr. Fernando Games. Juez”.-