EDICTO: CARMONA, EMILIA P/ SUCESIÓN - AUTOS Nº 4191

JUEZ DEL TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA CIVIL- TUNUYAN - 4TA CIRC. PODER JUDICIAL MENDOZA, TUNUYAN, MENDOZA, EN AUTOS Nº 4191, caratulados: "CARMONA, EMILIA P/ SUCESIÓN ", NOTIFICA A LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS DE EMILIA CARMONA, DNI: 8.577.874, el emplazamiento que en su parte pertinente dice: Tunuyán, Mendoza, 12 de mayo de 2026. Conforme los solicitan los Sres. MENDOZA QUENAYA NORMA y SOCAÑO ALEXANDER DAVID, EMPLÁZASE a los herederos de la Sra. EMILIA CARMONA, DNI: 8.577.874 , a saber: Sabino Isaac Ortubia D.N.I 8.115.991, Emilio Ortubia, Juan Ramón Ortubia, Luis Adolfo Ortubia, y a los herederos de la Sra. Mercedes Eleodora Ortubia, (heredera fallecida), Sáez Sandra Mariela Elizabeth, Sáez Roberto Carlos Aníbal, Sáez José Luis Emilio, Sáez Mercedes Jorgelina Verónica y su cónyuge Sáez Rosendo Anibal, en el término de TREINTA (30) DÍAS, procedan a realizar los actos útiles tendientes a la apertura del presente juicio sucesorio, bajo apercibimiento de ser abierto por tercero peticionante. NOTIFÍQUESE a los herederos conocidos a domicilio REAL DENUNCIADO. Con el fin de resguardar el derecho de herederos desconocidos, NOTIFÍQUESE la presente vía edictos a publicarse en el Boletín Oficial y Diario Uno, por TRES DÍAS intercalados.