EDICTO: SINDICATO OBRERO DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE LIMPIEZA, SERVICIO Y MAESTRANZA MENDOZA

Conforme lo resuelto por la Comisión Directiva del SINDICATO OBRERO DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE LIMPIEZA, SERVICIO Y MAESTRANZA MENDOZA, se notifica a todos sus afiliados que se ha resuelto de conformidad con lo establecido por los arts.48, 49, 50,51, ss. y cc del Estatuto de esta entidad gremial la Convocatoria al llamado de elecciones generales para cubrir los cargos de todos los miembros de la Comisión Directiva.- Las elecciones para elegir nuevas autoridades por un período de cuatro años se llevarán a cabo el día 24 de octubre del 2025 y en los siguientes lugares: 1)Montevideo 270 subsuelo, Ciudad, Mendoza. 2)Yapeyú 87 San Martin, Mendoza 3)Pueyrredon 198 Tunuyán, Mendoza. 4)Santa Fe 105 San Rafael, Mendoza en el horario corrido de 09:00 a 18:00hs. y en los lugares que la junta electoral habilite si correspondiera previa notificación de los mismos a los afiliados y conforme normas estatutarias. La elección se realizará mediante el voto secreto y personal de todos los afiliados en uno solo acto y en un mismo día. La Comisión Directiva del Sindicato Obrero de Trabajadores de Empresas de Limpieza, Servicios y Maestranza Mendoza, convoca a asamblea general extraordinaria para el día 12 de setiembre del 2.025 a las 14:00 horas. (Primer llamado) y de no formarse el quórum estatutario suficiente el horario del Segundo llamado se fija a las 15:00 horas del mismo día a realizarse en calle Rosario esquina Sunchales Este, Departamento de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, para designar la junta electoral que llevará adelante el proceso eleccionario. Orden del Día: 1)Designación entre los afiliados presentes de Presidente y Secretario para presidir la asamblea. 2)Elección de una Junta Electoral compuesta por tres miembros. 3)Elección de 2(dos) afiliados para refrendar el acta. La junta electoral electa por asamblea general extraordinaria se encargará del acto eleccionario y escrutinio para la elección de: un(1) Secretario General, un(1) Secretario Adjunto, un(1) Secretario Gremial, un(1) Secretario Tesorero, un(1) Secretario de Actas, un(1) Secretario de Acción Social, 3(tres) Vocales Titulares y 3(tres) Vocales Suplentes. El carácter de afiliado a los efectos de asistencia a la Asamblea deberá acreditarse conforme el Art.33 del Estatuto del Sindicato con el carnet sindical. Documento Nacional de Identidad. Comisión Directiva del Sindicato Obrero de Trabajadores de Empresas de Limpieza, Servicio y Maestranza Mendoza.