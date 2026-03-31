EDICTO: PALMA TORIBIO Y ARABEL FELIPA DEL ROSARIO P/ SUCESIÓN - Expediente CUIJ: 13-08027320-1((012054- 423277))

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por los causantes Sres. TORIBIO PALMA DNI 2.996.047 y FELIPA DEL ROSARIO ARABEL DNI (LC) 2.251.367, haciéndoles saber que deben presentar escrito digitalizado ante el Tribunal acompañando los elementos que permitan acreditar su derecho dentro de los treinta (30) días CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-08027320-1((012054- 423277)). PALMA TORIBIO Y ARABEL FELIPA DEL ROSARIO P/ SUCESIÓN. Fdo. Dra. Fabiana Beatriz Munafo. Juez.