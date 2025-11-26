EDICTO: SALINAS ROBERTO DANIEL Y VELAZQUEZ GRACIELA NELIDA P/ SUCESIÓN - EXPTE. N° 422.653

JUEZ 4° TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA, EXPTE. N° 422.653 “SALINAS ROBERTO DANIEL Y VELAZQUEZ GRACIELA NELIDA P/ SUCESIÓN” cita y emplaza acreedores, herederos y quienes se consideren con derecho a bienes dejados por los causantes Sr. Roberto Daniel Salinas, D.N.I. N.º 16.825.141 y Sra. Graciela Nelida Velazquez, D.N.I. N.º 13.747.860, que acrediten por escrito en el expediente su calidad de tales, PLAZO TREINTA DÍAS CORRIDOS desde la publicación edictal. Fdo. Dra. Érica Deblasi– Juez.-