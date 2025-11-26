EDICTO: ROCO ELBA GLADYS Y MIRANDA OSCAR ALFREDO - Autos N° 3860

Juez del Tribunal de Gestión Asociada en lo Civil, Comercial y Minas, Tunuyán Mendoza, en autos N° 3860 Caratulados: “ROCO ELBA GLADYS DNI: 12.265.499 Y MIRANDA OSCAR ALFREDO DNI: 10.602.558 P/SUCESIÓN , cita y emplaza a herederos, acreedores y otras personas que se consideren con derecho sobre los bienes dejados por el causante, a los efectos de comparecer y acreditar su derecho en el plazo de TREINTA (30) DÍAS.-